80 kiloluk kabak yetiştirdi

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(HATAY),(DHA) HATAY'ın İskenderun ilçesinde üretici Yusuf Bilen, her biri 60-80 kilo gelen kabak yetiştirdi. Dondurma ve kabak tatlısı üreten işletmesi bulunan Yusuf Bilen, tatlı yapmak için kullandığı kabakları tarlasında yetiştirdiğini belirtti. Ancak bu yıl, kabakların kilo ve iriliğinin geçen yıllara göre anormal bir şekilde büyüdüğünü belirten Bilen, Bu yıl hasat ettiğimiz tarlamızdaki kabakların bazıları 60-80 kilogram arasında geliyor. Boyları da 1 metre. Ben uzun yıllar sonra ilk kez bu ağırlıkta ve bu boyda kabaklar gördüm. 80 kiloluk bir kabaktan 30 kilo tatlı imal edeceğim dedi.

