AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Herkes inandığı bir partiye oy verdi. Bize oy versin vermesin bütün Afyonkarahisar'ın, 80 milyon Türkiye'nin hizmetkarı olacağız. Bu zaten bizim prensibimiz. Cumhurbaşkanımız aynı şeyi söyledi. Artık birlik, beraberlik, kardeşlik tam manasıyla tesis edilecek." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesini ziyaretinde, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 24 Haziran'da güzel bir seçim geçirdiğini söyledi.

Yaklaşık yüzde 90 katılımla dünyaya demokrasi açısından ders verildiğini belirten Eroğlu, "Ama dünyada pek çok ülkede yüzde 40, yüzde 50 bile katılım olmaz. Bizde görüyorsunuz vatandaşın büyük bir alakası vardı." diye konuştu.

Eroğlu, bunun bütün Avrupa ve Amerika'ya demokrasi açısından bir örnek olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimler en büyük katılımla, huzur içerisinde geçti. Neticede herkes inandığı bir partiye oy verdi. Bize oy versin vermesin bütün Afyonkarahisar'ın, 80 milyon Türkiye'nin hizmetkarı olacağız. Bu zaten bizim prensibimiz. Cumhurbaşkanımız aynı şeyi söyledi. Artık birlik, beraberlik, kardeşlik tam manasıyla tesis edilecek. Aynı zamanda bizler, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, milletvekilleri olarak bütün milletimizin hizmetkarı olmanın gururunu yaşayacağız. Bu can bu tende olduğu sürece, ölünceye kadar milletimize hizmet etmenin aşkı ile yaşayacağız. Afyonkarahisar'da gerçekten destan yazdık. Teşekkür ediyorum."

