80 milyon yıllık lav sütunları turizme kazandırılıyor

Bartın Valisi Nusret Dirim, "(Lav sütunları) Burası bir dünya mirası, bir dünya zenginliği, dünyanın dört yerinde olan çok güzel bir oluşum. Türkiye'de başka bir örneği olmadığı için buraya gelip görmelerini sağlamak istiyoruz." dedi.

"Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi" kapsamında, Güzelcehisar sahilindeki 80 milyon yıllık lav sütunlarının turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaların ilk etabı tamamlandı.

Projenin 1. etap açılış töreninde konuşan Bartın Valisi Nusret Dirim, projenin gerçek amacının lav sütunlarını turizme kazandırılması olduğunu söyledi.

Dirim, proje kapsamında ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele yapılmasıyla vatandaşların burayı dört mevsim ziyaret etme imkanına sahip olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Yaz mevsiminde deniz sezonu açıldığında burayı beğenen, seven insanlar denize yine girmeye devam edecek. Tur şirketleriyle görüşeceğiz, Bartın ziyaretlerinin bir ayağını da burası oluştursun, en azından birkaç saat zaman ayırsınlar. Burası bir dünya mirası, bir dünya zenginliği, dünyanın dört yerinde olan çok güzel bir oluşum. Türkiye'de başka bir örneği olmadığı için buraya gelip görmelerini sağlamak istiyoruz. Buranın turizm potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için yapılması gereken bazı şeyler de var. Kaleyle ilgili Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölümü çalışmalarına başladı. Burası herhangi bir ücretle çalışmayacak, her zaman açık olacak. Günün 24 saatinde insanlar buraya gelip rahatlıkla bu platformu kullanarak karşı tarafa yürüyüp buradaki güzellikleri görmüş olacak."