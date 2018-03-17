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80 milyon yıllık lav sütunları turizme kazandırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 17:06 | Son Güncelleme

Bartın'ın Güzelcehisar sahilindeki 80 milyon yıllık lav sütunlarının, ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele yapılarak turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan projenin ilk etabı tamamlandı - Vali Dirim: - "Burası bir dünya mirası, bir dünya zenginliği, dünyanın dört yerinde olan çok güzel bir oluşum. Türkiye'de başka bir örneği olmadığı için buraya gelip görmelerini sağlamak istiyoruz"

Bartın Valisi Nusret Dirim, "(Lav sütunları) Burası bir dünya mirası, bir dünya zenginliği, dünyanın dört yerinde olan çok güzel bir oluşum. Türkiye'de başka bir örneği olmadığı için buraya gelip görmelerini sağlamak istiyoruz." dedi.

"Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi" kapsamında, Güzelcehisar sahilindeki 80 milyon yıllık lav sütunlarının turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaların ilk etabı tamamlandı.

Projenin 1. etap açılış töreninde konuşan Bartın Valisi Nusret Dirim, projenin gerçek amacının lav sütunlarını turizme kazandırılması olduğunu söyledi.

Dirim, proje kapsamında ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele yapılmasıyla vatandaşların burayı dört mevsim ziyaret etme imkanına sahip olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Yaz mevsiminde deniz sezonu açıldığında burayı beğenen, seven insanlar denize yine girmeye devam edecek. Tur şirketleriyle görüşeceğiz, Bartın ziyaretlerinin bir ayağını da burası oluştursun, en azından birkaç saat zaman ayırsınlar. Burası bir dünya mirası, bir dünya zenginliği, dünyanın dört yerinde olan çok güzel bir oluşum. Türkiye'de başka bir örneği olmadığı için buraya gelip görmelerini sağlamak istiyoruz. Buranın turizm potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için yapılması gereken bazı şeyler de var. Kaleyle ilgili Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölümü çalışmalarına başladı. Burası herhangi bir ücretle çalışmayacak, her zaman açık olacak. Günün 24 saatinde insanlar buraya gelip rahatlıkla bu platformu kullanarak karşı tarafa yürüyüp buradaki güzellikleri görmüş olacak."

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da Güzelcehisar lav sütunlarının, 4 büyük bloktan oluşan ve 80 milyon yıl önce volkanik püskürmeler sonucu meydana geldiğini, bu doğal oluşumun dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunduğunu anımsattı.

Tunç, "Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçtiğimiz yılki Bartın ziyaretlerinde Güzelcehisar Lav Sütunları'nı 'Tabiat Anıtı' ilan edildiğini duyurmuştu. Yapacağımız çalışmalarla Bartın, bölge ve ülkemiz için önemli bir merkez ve turizm alanı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar yürüyüş yolunu gezerek lav sütunlarını inceledi.

Tören, Bartın Kemankeşler Geleneksel Okçuluk Kulübü'nün gösterisi ve halk oyunları grubunun gösterisinin ardından sona erdi.

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bartın Güzelcehisar lav sütunları

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