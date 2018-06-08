80 yaşında çalışıp tarlada üretiyor, pazarda satiyor

Selçuk BAŞAR TRABZON - DHA TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde oturan Ayşe Uslu (80), 43 yıl önce eşini kaybetti, oğlu ile yaşamaya başladı. Geliri olmayan kadın kendisine ait bahçede yetiştirdiği sebzeler ile beslediği büyükbaş hayvanlarından sağdığı sütlerden yaptığı peynir ve tereyağlarını pazarda satarak gelir elde ediyor. İlerlemiş yaşına rağmen çalışma azmi ile örnek olan kadın aile ekonomisine katkı sağlıyor. Çarşıbaşı ilçesinde oturan Ayşe Uslu, 43 yıl önce eşini kaybetti, oğlu ile yaşamaya başladı. Geliri olmayan kadın bahçesinde yetiştirdiği sebzelerin yanı sıra beslediği büyükbaş hayvanlardan sağdığı sütlerden peynir ve tereyağı üretiyor. Karadeniz'in zorlu coğrafyasında elde ettiği ürünleri aynı tazelik ve doğallıkla gittiği pazarlarda satan kadın, aile ekonomisine katkı sağlıyor. Yetiştirdiği ürünleri ilçeden pazara getirmenin zor olduğu anlatan Ayşe Uslu, Bu yaşta pazarcılık yaparak ev geçindiriyorum. 30 yıldır pazarcılık yapıyorum. Kimseye muhtaç olmamak için kendim çalışıp, kazanıyorum. Allah ömür verirse 3 yıl daha çalışmayı düşünüyorum. Pazardan kazandığım para bereketli oluyor. Gençlere de çalışmalarını tavsiye ediyorum, çalışmak iyidir dedi. Alışveriş için pazara gelen Hayati Türkkan da sürekli Ayşe Uslu'nun tezgahından sebze aldığını ve ürünlerin taze ve doğal olduğu söyledi. Türkkan, Biz devamlı onun yanına geliriz ve ondan alışveriş yaparız. Aldığımız ürünlerden de memnun kalıyoruz. Yerli ve kendi bahçesinden getiriyor, her şeyi doğal satıyor ifadelerinde bulundu.

