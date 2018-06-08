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80 yaşında çalışıp tarlada üretiyor, pazarda satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 13:12 | Son Güncelleme

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde 43 yıl önce eşini kaybeden Ayşe Uslu (80), 30 yıldır beslediği büyükbaş hayvanların sütünden yaptığı peynir ve tereyağı ile kendisine ait bahçede yetiştirdiği sebzeleri satarak geçimini sağlıyor.

80 yaşında çalışıp tarlada üretiyor, pazarda satıyor

Selçuk BAŞAR/ÇARŞIBAŞI (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde 43 yıl önce eşini kaybeden Ayşe Uslu (80), 30 yıldır beslediği büyükbaş hayvanların sütünden yaptığı peynir ve tereyağı ile kendisine ait bahçede yetiştirdiği sebzeleri satarak geçimini sağlıyor.
Çarşıbaşı ilçesinde oturan Ayşe Uslu, 43 yıl önce eşini kaybetti, oğlu ile yaşamaya başladı. Herhangi bir geliri olmayan Uslu, 30 yıldır bahçesinde sebze yetiştirip, büyükbaş hayvanlardan sağdığı sütten de peynir ve tereyağı yapıyor. Ayşe Uslu, Karadeniz'in zorlu coğrafyasında elde ettiği ürünleri aynı tazelik ve doğallıkla gittiği pazarlarda satarak geçimini sağlıyor.
Ürünleri ilçeden pazara getirmenin zor olduğu anlatan Ayşe Uslu, "Bu yaşta pazarcılık yaparak ev geçindiriyorum. 30 yıldır pazarcılık yapıyorum. Kimseye muhtaç olmamak için kendim çalışıp, kazanıyorum. Allah ömür verirse 3 yıl daha çalışmayı düşünüyorum. Pazardan kazandığım para bereketli oluyor. Gençlere de çalışmalarını tavsiye ediyorum, çalışmak iyidir" dedi.
Alışveriş için pazara gelen Hayati Türkkan da sürekli Ayşe Uslu'nun tezgahından sebze aldığını, ürünlerin taze ve doğal olduğu söyledi. Türkkan, "Biz devamlı onun yanına geliriz ve ondan alışveriş yaparız. Aldığımız ürünlerden de memnun kalıyoruz. Yerli ve kendi bahçesinden getiriyor, her şeyi doğal satıyor" ifadelerini kullandı.

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80 yaşında çalışıp tarlada üretiyor, pazarda satıyor80 yaşında çalışıp tarlada üretiyor, pazarda satıyor80 yaşında çalışıp tarlada üretiyor, pazarda satıyor80 yaşında çalışıp tarlada üretiyor, pazarda satıyor

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