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80 yaşında gönüllü askerlik başvurusu yaptı (2)

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 18:46 | Son Güncelleme

MUŞ'un merkeze bağlı Mercimekkale köylüleri, jandarma karakoluna giderek, TSK'nın Suriye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'un merkeze bağlı Mercimekkale köylüleri, jandarma karakoluna giderek, TSK'nın Suriye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Köylülerden Şükrü Erez (80), "Cepheye gitmeye hazırım" dedi. Merkeze bağlı Mercimekkale köylüleri, cami önünde toplanarak önce Suriye'nin Afrin bölgesinde 'Zeytin Dalı Herakâtı'nı yürüten Mehmetçik için dua etti. Ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atan köylüler, yaklaşık 600 metre uzaklıktaki Mercimekkale Jandarma Karakolu'na giderek, gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Köylüler, Afrin'deki Mehmetçik'in yanında olduklarını, onlarla birlikte savaşabileceklerini söyledi. Köylülerden Şükrü Erez, "Zeytin Dalı Harekâtı'nda olanlara Allah yardım etsin. Askerimize, vatanımıza her an dua ediyoruz. Afrin'e gitmek istiyoruz. Mehmetçik yalnız değil, arkalarında binlerce gönüllü asker var" dedi.

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