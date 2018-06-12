Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "AK Parti olarak 80 yılda yapılandan fazlasını 16 yıla sığdırdık. Biz yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ama birileri ne diyor? 'Ben iktidara gelirsem bunları yıkacağım' diyor. 'Bir kısmını da kapatacağım' diyor. İşte anlayış farkı bu." dedi.

Bazı programlara katılmak için Karaman'a gelen Bakan Elvan, Karaman Belediyesi tarafından yaptırılan Türk Dünyası Kültür Parkı ve İçme Suyu Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda iftar programına katılan Elvan, burada yaptığı konuşmada, iki dönem Karaman milletvekilliği yaptığını, kent için önemli hedefler koyduklarını anlattı.

Kent için belirledikleri 2023 hedeflediklerine değinen Elvan, "2023 yılına daha 5 yıl var. O hedeflerimizi aşağı yukarı bugün itibarıyla gerçekleştirdik. Sadece havaalanı kaldı. Yakın zamanda onun da temelini atacağız. Hep söylüyoruz. Yaparsa AK Parti yapar. Var mı başka yapan?" diye konuştu.

Elvan, 16 yılda devasa tüneller açtıklarını, bölünmüş yollar yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: