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"80 yılda yapılandan fazlasını 16 yıla sığdırdık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 00:01 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "AK Parti olarak 80 yılda yapılandan fazlasını 16 yıla sığdırdık. Biz yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ama birileri ne diyor? 'Ben iktidara gelirsem bunları yıkacağım' diyor. 'Bir kısmını da kapatacağım' diyor. İşte anlayış farkı bu"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "AK Parti olarak 80 yılda yapılandan fazlasını 16 yıla sığdırdık. Biz yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ama birileri ne diyor? 'Ben iktidara gelirsem bunları yıkacağım' diyor. 'Bir kısmını da kapatacağım' diyor. İşte anlayış farkı bu." dedi.

Bazı programlara katılmak için Karaman'a gelen Bakan Elvan, Karaman Belediyesi tarafından yaptırılan Türk Dünyası Kültür Parkı ve İçme Suyu Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda iftar programına katılan Elvan, burada yaptığı konuşmada, iki dönem Karaman milletvekilliği yaptığını, kent için önemli hedefler koyduklarını anlattı.

Kent için belirledikleri 2023 hedeflediklerine değinen Elvan, "2023 yılına daha 5 yıl var. O hedeflerimizi aşağı yukarı bugün itibarıyla gerçekleştirdik. Sadece havaalanı kaldı. Yakın zamanda onun da temelini atacağız. Hep söylüyoruz. Yaparsa AK Parti yapar. Var mı başka yapan?" diye konuştu.

Elvan, 16 yılda devasa tüneller açtıklarını, bölünmüş yollar yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak 80 yılda yapılandan fazlasını 16 yıla sığdırdık. Biz yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ama birileri ne diyor? 'Ben iktidara gelirsem bunları yıkacağım' diyor. 'Bir kısmını da kapatacağım' diyor. İşte anlayış farkı bu. Denizin altından Marmaray ile hızlı treni geçiren kim? Bu iktidar. Boğazı birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü yapan, 80 yılda yapılan tünelin 4-5 katını 16 yıla sığdıran kim? AK Parti. Elbette onun önderliğini yapan, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan."

- "Tankların, tüfeklerin karşısında durdunuz"

Milletin, 15 Temmuz darbe girişiminde meydanları doldurduğunu anımsatan Elvan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımıza destek oldunuz, güç verdiniz. Tankların, tüfeklerin karşısında durdunuz. Ama demokrasiden, özgürlüklerden bahseden bir anamuhalefet lideri var ki, tankların önünden durmaktansa, 'ben demokrasiye aşığım, siz bu ülkede darbe yapamazsınız' diyeceği yerde, Bakırköy Belediye Başkanının evine gitti. Orada bacak bacak üstüne attı, çayını yudumladı. Televizyon seyretti. Sizler ne yaptınız? Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı? Bu ülkenin bakanları, milletvekilleri ne yaptı? O darbecilere karşı dimdik ayakta durdu. Recep Tayyip Erdoğan milletine güvendi, inandı. Siz de Erdoğan'a güvendiniz ve inandınız. Sonuna kadar arkasında durdunuz. Allah sizlerden razı olsun. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim kılsın. Birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Bize saldıranlar çok, bizim düşmanlarımız çok. Onun için birliğimiz beraberliğimiz, omuz omuza yürümemiz son derece önemli."

Bakan Elvan, iftardan sonra Türk Dünyası Kültür Parkı'nda piknik yapan vatandaşları ziyaret ederek karanfil dağıttı.

Programa Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Karaman

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