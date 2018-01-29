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800 kilogramlık danası 'Paşa'yı Mehmetçik'e bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 14:14 | Son Güncelleme 7 saat önce

Bayburtlu besici Recep Ali Yaya, Zeytin Dalı harekâtı kapsamında görev yapan Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere "Paşa" adlı 800 kilogramlık danasını Mehmekçik Vakfı'na bağışladı.

Bayırtepe köyünde hayvancılık yapan Recep Ali Yaya, terörle mücadele eden Mehmetçik'in yanında olduğunu göstermek için böyle bir bağışta bulunduğunu söyledi.

'İSTERSE BÜTÜN HAYVANLARIMI ALSINLAR'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı harekâtını yerinde bir harekât olarak gördüğünü belirten Yaya, "Mehmetçik bizim Mehmet'imiz, vatan bizim vatanımız. Terörle böyle bir mücadele yaptığı için de bizzat yanlarında olamadığımız halde hem devletimizin hem de Mehmetçik'imizin arkasında olduğumuzu hissettirmek amacıyla böyle bir bağışta bulunduk" dedi.

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Yaya, devlet, millet ve onun şerefli ordusu için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "İsterse gelip bütün hayvanlarımı alıp gitsinler. Askerimize, Mehmetçik'imize can feda. Yeter ki teröristlerin sonu gelsin" diye konuştu.

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'BAYBURT'TAKİ ASKERLERE BİR AY SÜT'

Bayburt'taki askerlere de bir ay süreyle 40 litre süt bağışında bulunacağını dile getiren Yaya şöyle konuştu:
"Sütümüz de Mehmetçik'imize helal olsun. Biz vermezsek kim verecek? Biz bu milletin çocuğuyuz, bu vatan da bizim vatanımız. Bayburtluyuz ve bu konularda da hassasız." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt Zeytin Dalı Harekatı i Recep Ali Yaya Mehmekçik Vakfı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Helal olsun..allah bereketini artırsın..
İyi yürekli güzel insan Rabbim sana daha çok nasip etsin. Seni aileni ve sevenlerini kötülüklerden korusun...
Millet vatan için çocuklarından geçiyor. Ülkemizde suriyelilerden geçilmiyor
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