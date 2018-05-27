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804 yıllık cami avlusunda iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 21:05 | Son Güncelleme

Sinop'ta vatandaşlar, oruçlarını Selçuklu Devleti'nin kenti fethinin ardından 1214 yılında inşa edilen ve adını da Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'tan alan tarihi caminin avlusunda kurulan ramazan çadırında açmanın huzurunu yaşıyor - İl Müftüsü Ali Haydar Çelik: - "Ecdat yadigarı böyle anlamlı bir ortamda ramazan soframızın bereketini tüm vatandaşlarımızın beraber yaşamaları bizleri fazlasıyla memnun ediyor"

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta vatandaşlar, iftarlarını Selçuklu Devleti'nin kenti fethinin ardından inşa edilen ve adını da Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'tan alan tarihi caminin avlusunda yapmanın huzurunu yaşıyor.

12 metre yüksekliğinde inşa edilen duvarlarla çevrili, üç giriş kapısı ve büyük bir avluya sahip Alaaddin Camisi'nin, üçü büyük, ikisi küçük beş kubbesi bulunuyor.

Enine planı ve geniş avlu özelliğiyle erken dönem İslam cami şemasına da benzetilen cami, Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) Türbesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Sinoplular, İl Müftlüğünce ilk kez bir ramazan ayında avlusunda iftar çadırı kurulan tarihi camide oruçlarının açmanın mutluluk ve huzurunu yaşıyor.

İl Müftüsü Ali Haydar Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etapta 300 kişilik planladıkları iftarı gelen yoğun talep üzerine 800 kişiye çıkardıklarını söyledi.

Alaaddin Camisi'nin 1214 yılında inşa edilmiş tarihi bir yapı olduğunu anımsatan Çelik, kentte ilk defa böyle tarihi bir mekanda iftar programları düzenlendiğini belirtti.

- "Gelecek ramazan aylarında da bu geleneği sürdürmeyi amaçlıyoruz"

Çelik, ramazan ayının aynı zamanda paylaşma, yardımlaşma ayı olduğuna dikkati çekerek, vatandaşlardan kendilerine geri dönüşlerden memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Üniversite öğrencilerinin yemeklere önemli katılım sağladıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"İstanbul'da Sultanahmet ve Eyüp Camisi çevresinde gerçekleştirilen iftar programlarını Sinop'ta da yapmak istedik. Bir gün yaparsınız ama ramazan ayı süresince her gün yapmak kolay değildir. Bunun için Sayın Valimiz önderliğinde esnafımız ve iş adamlarımız bize büyük destek sağladı. Vatandaşlarımızın böyle bir iftar programı yapılmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını görüyoruz. Özellikle evlerinde yemek yapma fırsatı bulamayan öğrenci kardeşlerimiz çok memnun oldu. Her akşam yüzlerce öğrencimiz burada iftar yapma fırsatı yakalıyor. Ecdat yadigarı böyle anlamlı bir ortamda ramazan soframızın bereketini tüm vatandaşlarımızın beraber yaşamaları bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Gelecek ramazan aylarında da bu geleneği sürdürmeyi amaçlıyoruz."

- "İnsan burada ayrı bir huzur buluyor"

Kent sakinleri de önemli tarihi mekanlardan Alaaddin Camisi avlusunda iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor. İftar programına katılan üniversite öğrencisi Hayriye Aslan, manevi değeri yüksek bir ortamda iftar yapmanın farklı bir güzellik olduğunu söyledi.

Sınav dönemi olması sebebiyle evlerinde yemek yapma imkanları bulunmadığını belirten Aslan, "Arkadaşlarımızla burada güzel bir ortamda iftar yapma fırsatımız oluyor. Yemekler zaten güzel ama daha önemlisi tarihi bir mekan. İnsan burada ayrı bir huzur buluyor. Her akşam çok sayıda insan oluyor. O anlamda bizim açımızdan böyle bir programın yapılması çok iyi oldu." dedi.

İftara katılan 80 yaşındaki Kazım Çevik de kalabalık iftar sofralarının her zaman daha anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Cami avlusu ve kalabalık bir ortam. Evde iftar yapmaktansa burası daha iyi oluyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

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Alaaddin Cami iftar İl Müftüsü Ali Haydar Çelik Ramazan ramazan ayı

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