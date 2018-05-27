804 yıllık cami avlusunda iftar

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta vatandaşlar, iftarlarını Selçuklu Devleti'nin kenti fethinin ardından inşa edilen ve adını da Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'tan alan tarihi caminin avlusunda yapmanın huzurunu yaşıyor. 12 metre yüksekliğinde inşa edilen duvarlarla çevrili, üç giriş kapısı ve büyük bir avluya sahip Alaaddin Camisi'nin, üçü büyük, ikisi küçük beş kubbesi bulunuyor. Enine planı ve geniş avlu özelliğiyle erken dönem İslam cami şemasına da benzetilen cami, Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) Türbesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Sinoplular, İl Müftlüğünce ilk kez bir ramazan ayında avlusunda iftar çadırı kurulan tarihi camide oruçlarının açmanın mutluluk ve huzurunu yaşıyor. İl Müftüsü Ali Haydar Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etapta 300 kişilik planladıkları iftarı gelen yoğun talep üzerine 800 kişiye çıkardıklarını söyledi. Alaaddin Camisi'nin 1214 yılında inşa edilmiş tarihi bir yapı olduğunu anımsatan Çelik, kentte ilk defa böyle tarihi bir mekanda iftar programları düzenlendiğini belirtti.

- "Gelecek ramazan aylarında da bu geleneği sürdürmeyi amaçlıyoruz" Çelik, ramazan ayının aynı zamanda paylaşma, yardımlaşma ayı olduğuna dikkati çekerek, vatandaşlardan kendilerine geri dönüşlerden memnuniyet duyduklarını vurguladı. Üniversite öğrencilerinin yemeklere önemli katılım sağladıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti: "İstanbul'da Sultanahmet ve Eyüp Camisi çevresinde gerçekleştirilen iftar programlarını Sinop'ta da yapmak istedik. Bir gün yaparsınız ama ramazan ayı süresince her gün yapmak kolay değildir. Bunun için Sayın Valimiz önderliğinde esnafımız ve iş adamlarımız bize büyük destek sağladı. Vatandaşlarımızın böyle bir iftar programı yapılmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını görüyoruz. Özellikle evlerinde yemek yapma fırsatı bulamayan öğrenci kardeşlerimiz çok memnun oldu. Her akşam yüzlerce öğrencimiz burada iftar yapma fırsatı yakalıyor. Ecdat yadigarı böyle anlamlı bir ortamda ramazan soframızın bereketini tüm vatandaşlarımızın beraber yaşamaları bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Gelecek ramazan aylarında da bu geleneği sürdürmeyi amaçlıyoruz."