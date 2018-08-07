HABER

80'lik nineler müzede hasır örmeyi öğretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 12:53 | Son Güncelleme

Bilecik'te oturan 80, 81 ve 60 yaşındaki üç kadın, kent müzesinde kendileri için tahsis edilen alanda ziyaretçilere "hasır örgüsü"nü anlatıyor - Müze sorumlusu Yurdanur Kırlı: - "Hasır ne işe yarar onu bile bilen yoktu. Halıdan önce kilim vardı, kilimden önce de hasır vardı. İnsanlar onu ısınmak amacıyla kullanıyorlardı" - 81 yaşındaki Huriye Beyce: - "Şimdi bitti bu işler. 25 senedir yapanı görmedim"

BİLECİK (AA) - Bilecik'te oturan 80, 81 ve 60 yaşındaki üç kadın, kent müzesinde kendileri için tahsis edilen alanda ziyaretçilere hasır örmeyi öğretiyor.

Bilecik Yaşayan Kent Müzesi'ne "Geleneklerimizi Yaşatıyoruz Projesi" kapsamında davet edilen 80 yaşındaki Bedriye Yaramaz, 60 yaşındaki Nurgül Yazgan ve 81 yaşındaki Huriye Beyce, gün boyu özel olarak yaptırılan tezgahta hasır örüyor.

Yaşlı kadınların hasır örmesi, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Müze sorumlusu Yurdanur Kırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzede proje çerçevesinde düzenledikleri organizasyonun son konuklarını bulma konusunda biraz zorlandıklarını söyledi.

Kırlı, "Geleneklerimizi Yaşatıyoruz Projesi" kapsamında bu hafta müzeye gelen ziyaretçilere hasır örgüsünü göstermeye çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Köylerimizde bir araştırma yaptık. Hasır tezgahını bile bulamadık. Yaşlı teyzelerimizin, amcalarımızın anlatımıyla da yeni bir tezgah yaptırdık. Kıştan hazırlanmış olan mısır kabukları kurutuldu, haşlandı ve şu an hasır örgüsünü teyzelerimiz başlattı. Güzel bir ilgi var. Çünkü hasırı kelime olarak duymuşlardı. Hasır ne işe yarar onu bile bilen yoktu. Halıdan önce kilim vardı, kilimden önce de hasır vardı. İnsanlar onu ısınmak amacıyla kullanıyorlardı."

Dereşemsettin köyünden 81 yaşındaki Huriye Beyce ise mısırlar tarlada olgunlaştıktan sonra eve getirip soyduklarını belirterek, "Hasır yapmak için bir kenara koyardık. Kış geldi mi biz böyle bir akşam toplanırız hep birlikte bunun ipini bükeriz. 8-10 kişi sıra sıra otururuz, iki akşamda bitiririz o hasırı. Şimdi bitti bu işler. 25 senedir yapanı görmedim." ifadelerini kullandı.

Pelitözü köyünden 80 yaşındaki Bedriye Yaramaz da önceden kilim ve halı olmadığını hatırlatarak, "Böyle hasır üstünde oturuyorduk. Bundan seccade örüyorduk, sekiler vardı çekyatlar yoktu. Onların üstüne bunlardan örerdik, yayardık. Bu bizim çocukluk zanaatımız, annemizden öğrendik." dedi.

Ayvacık köyünden 60 yaşındaki Nurgül Yazgan da hasır örgüsünün inceliklerini annesi ve babasından öğrendiğini dile getirdi.

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
Profitcoins, Size Sürekli Kar Vaad Ediyor!Profitcoins, Size Sürekli Kar Vaad Ediyor!
İstanbul'da yarı fiyatına Suriyeli berberİstanbul'da yarı fiyatına Suriyeli berber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilecik hasır müze

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Basketbol okulunda rezalet! Toplu tacizi videoya aldılar

Basketbol okulunda rezalet! Toplu tacizi videoya aldılar

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Profitcoins, Size Sürekli Kar Vaad Ediyor!

Profitcoins, Size Sürekli Kar Vaad Ediyor!

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Yolda gördüğü kızı eşine benzetti, hayatını mahvetti!

Yolda gördüğü kızı eşine benzetti, hayatını mahvetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.