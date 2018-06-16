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81 aileye yardımla cezadan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

Antalya'da, açık bırakılan çukura düşen çocuğun yaralanmasına yol açan inşaat firmasının sahibi, mağdurun babasıyla vardığı uzlaşmayla, 81 aileye toplam 20 bin liralık gıda yardımı yaparak yargılanmaktan kurtuldu - Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na bu yılın ilk 4 ayında gelen 2 bin 901 dosyadan 2 bin 350'sinde uzlaşma sağlandı

GÜLSEM ADAM - Antalya'da, açık bırakılan çukura düşen çocuğun yaralanmasına yol açan inşaat firmasının sahibi, mağdurun babasıyla vardığı uzlaşma doğrultusunda 81 aileye gıda yardımında bulunarak, yargılanmaktan kurtuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, 15 yaşındaki Ç.Ç'nin Kepez'de yolun karşısına geçerken güvenlik tedbiri alınmadan açık bırakılan çukura düşüp yaralanmasıyla ilgili inşaat firması sahibi hakkında "taksirle yaralama" suçundan soruşturma açtı.

Soruşturma aşamasında tarafların uzlaşmayı kabul etmesi üzerine, dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı Mehmet Aybek imzasıyla uzlaştırmacıya verildi.

Uzlaşmacı, olayda yaralanan Ç.Ç'nin babası H.Ç'nin uzlaşma şartı ve talebini aldı.

Bunun üzerine baba H.Ç, uzlaşmacıya, karşı tarafın 81 yoksul aileye eşit koşullarda 200-250 lira aralığında 20 bin lira tutarında gıda yardımı yapması karşılığında uzlaşabileceğini aktardı.

İnşaat firması sahibi, kendisine iletilen talebi kabul ederek müşteki tarafla buluştu. Daha sonra Varsak Ayanoğlu Mahallesi Muhtarı tarafından 53, Yenimahalle muhtarları tarafından da 28 kişi olmak üzere toplamda 81 ihtiyaç sahibi aile belirlendi. 81 yoksul aile temsilcisi, markete götürülerek toplamda 20 bin liralık gıda yardımı yapıldı.

Uzlaşma sonucu inşaat firması sahibi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek, kamu davası açılmadan kapatıldı. Firma sahibi, böylece taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan ceza mahkemesinde sanık olarak yargılanmaktan kurtuldu.

- İlk 4 ayda 2 bin 350 uzlaşma sağlandı

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği 5 Ağustos 2017 tarihli ve 30145 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Düzenlemeyle, ceza mahkemelerindeki iş yükünün azaltılması, adaletin daha hızlı gerçekleştirilmesi ve ceza adalet sistemindeki masrafları azaltması amaçlanıyor.

Diğer yandan uzlaşmada, bir suçun işlenmesinden sonra fail ve mağdur arasında meydana gelen çekişmenin çözülmesi, zararın giderilmesi, fail ile mağdur arasında barışın sağlanması temel beklenti olarak gösteriliyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na bu yılın ilk 4 ayında 2 bin 901 dosya geldi. Bu dosyalardan 2 bin 350'sinde uzlaşma sağlanırken, 551 dosyada ise uzlaşmaya varılamadı.

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