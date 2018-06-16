81 aileye yardımla cezadan kurtuldu

İnşaat firması sahibi, kendisine iletilen talebi kabul ederek müşteki tarafla buluştu. Daha sonra Varsak Ayanoğlu Mahallesi Muhtarı tarafından 53, Yenimahalle muhtarları tarafından da 28 kişi olmak üzere toplamda 81 ihtiyaç sahibi aile belirlendi. 81 yoksul aile temsilcisi, markete götürülerek toplamda 20 bin liralık gıda yardımı yapıldı.

Bunun üzerine baba H.Ç, uzlaşmacıya, karşı tarafın 81 yoksul aileye eşit koşullarda 200-250 lira aralığında 20 bin lira tutarında gıda yardımı yapması karşılığında uzlaşabileceğini aktardı.

Uzlaşma sonucu inşaat firması sahibi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek, kamu davası açılmadan kapatıldı. Firma sahibi, böylece taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan ceza mahkemesinde sanık olarak yargılanmaktan kurtuldu.

- İlk 4 ayda 2 bin 350 uzlaşma sağlandı

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği 5 Ağustos 2017 tarihli ve 30145 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Düzenlemeyle, ceza mahkemelerindeki iş yükünün azaltılması, adaletin daha hızlı gerçekleştirilmesi ve ceza adalet sistemindeki masrafları azaltması amaçlanıyor.

Diğer yandan uzlaşmada, bir suçun işlenmesinden sonra fail ve mağdur arasında meydana gelen çekişmenin çözülmesi, zararın giderilmesi, fail ile mağdur arasında barışın sağlanması temel beklenti olarak gösteriliyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na bu yılın ilk 4 ayında 2 bin 901 dosya geldi. Bu dosyalardan 2 bin 350'sinde uzlaşma sağlanırken, 551 dosyada ise uzlaşmaya varılamadı.

