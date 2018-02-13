"81 İl 81 Anaokulu" projesinde okula şehidin ismi verildi

‘81 İl 81 Anaokulu’ projesi kapsamında yapımı tamamlanan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış Kızılay Anaokulu’nun açılışı, Başbakan Binali Yıldırım canlı yayınla tören alanına bağlanarak gerçekleştirildi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın himayesinde Türk Kızılayı İstanbul Şubesince hayata geçirilen ’81 İl 81 Anaokulu’ projesi kapsamında hayırsever işadamı Recep Atakaş tarafından yaptırılan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış Kızılay Anaokulu, Başbakan Yıldırım tarafından video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.

Barbaros Mahallesi’nde açılan 120 öğrenci kapasiteli 3 derslikli anaokulunun açılışında konuşan Türk Kızılayı İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay, proje ile amaçlarının 81 ilde 81 anaokulu yapmak olduğunu ifade ederek, hayırsever iş adamı Recep Atakaş’a teşekkür etti. Başbakan Yıldırım’ın Erzincan’dan video konferans ile bağlandığı açılışta konuşan Hatay Valisi Erdal Ata, yapılan anaokuluna çok anlamlı bir isim olarak Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış’ın isminin verilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Başbakan Yıldırım, şehit astsubay Metin Kıldış’ın babası İlyas Kıldış ile de video konferans sistemiyle görüştü. Başbakan Yıldırım, şehit astsubay Metin Kıldış’ın adının bu anaokulunda yaşayacağını belirterek, “Şehidimizin mekanı cennet olsun. Anaya, babaya hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bağışçılarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Şehidin babası İlyas Kıldış da Başbakan Yıldırım’a teşekkür etti.

‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Hatay’ın çok yoğun günler geçirdiğini belirterek Vali Ata’dan bilgilerde alan Başbakan Yıldırım, “Yoğun bir mücadele içerisindesiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kahraman Mehmetçiklerimize üstün başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başbakan Binali Yıldırım, anaokulunun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından protokol üyeleri anaokulunun içerisini gezerek öğrencilerle bir araya geldiler. Törene, Hatay Valisi Erdal Ata, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tuğrul, Türk Kızılay’ı İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay ve çok sayıda davetli katıldı.