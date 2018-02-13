SİİRT (AA) - Siirt'te "81 il 81 Anaokulu Projesi" kapsamında yaptırılan Hacı Tahir Şimşek Kızılay Anaokulu'nun açılışı Başbakan Binali Yıldırım tarafından video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.
Keşkol Mahallesi'nde yaptırılan 3 derslikli Hacı Tahir Şimşek Kızılay Anaokulu için açılış töreni düzenlendi.
Erzincan'dan 81 il 81 Anaokulu Toplu Açılış Töreni'nden video konferans sistemiyle Siirt'teki programa bağlanan Başbakan Yıldırım, "Hacı Tahir Şimşek'e Allah'tan rahmet diliyorum. Allah evlatlarının hayrını kabul etsin. Abdulvahip Şimşek ve kardeşlerine teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun." dedi.
Vali Ali Fuat Atik de Başbakan'ın himayelerinde 81 ilde eş zamanlı olarak Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı tarafından inşa edilen anaokullarının toplu açılış töreninde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
"Başbakanımızın önderliğinde, değerli eşlerinin rehberliğinde bu çalışma organize edildi." diyen Atik, Abdulvahip Şimşek'in katkısıyla Siirt'e kıymetli bir okul kazandırıldığını vurguladı.
Atik, şunları kaydetti:
"Abdulvahip bey ve ekibi Siirt ile uzaktan yakından alakası olmayan arkadaşlar ama ülke, vatan, millet sevgisinin somutlaşmış halini gösterdiler. Bu yörenin dertleriyle dertlendiler, bu yöredeki çocukların eğitimini dert edindiler. Bu yaklaşımları beni gerçekten çok duygulandırdı, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu milletin size edeceği dualar inşallah daha hayırlı hizmetler yapmanız için önünüzü açacaktır."
Konuşmaların ardından Vali Atik ve il protokolü kurdelayı keserek anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.
Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle anaokulunun açılışı yapıldı.
Açılış törenine, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, Vali Yardımcıları Bünyamin Kuş, Yunus Koç, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Türk Kızılay Siirt Şube yetkilileri ve diğer davetliler katıldı.
- Siirt'te 81 il 81 Anaokulu Projesi kapsamında yaptırılan Hacı Tahir Şimşek Kızılay Anaokulu'nun açılışı Başbakan Yıldırım'ın video konferans yoluyla bağlandığı törenle gerçekleştirildi
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