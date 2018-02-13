81 il 81 Anaokulu Toplu Açılış Töreni

Atik, şunları kaydetti:

"Abdulvahip bey ve ekibi Siirt ile uzaktan yakından alakası olmayan arkadaşlar ama ülke, vatan, millet sevgisinin somutlaşmış halini gösterdiler. Bu yörenin dertleriyle dertlendiler, bu yöredeki çocukların eğitimini dert edindiler. Bu yaklaşımları beni gerçekten çok duygulandırdı, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu milletin size edeceği dualar inşallah daha hayırlı hizmetler yapmanız için önünüzü açacaktır."

Konuşmaların ardından Vali Atik ve il protokolü kurdelayı keserek anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle anaokulunun açılışı yapıldı.

Açılış törenine, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, Vali Yardımcıları Bünyamin Kuş, Yunus Koç, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Türk Kızılay Siirt Şube yetkilileri ve diğer davetliler katıldı.