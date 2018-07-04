HABER

81 ilde aranan şahıslara yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 22:49 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 2 bin 556 ekip, 6 bin 832 personelin katılımı ile "Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Operasyon" düzenlendi - Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan bin 314 şahıs, yakalanarak adli mercilere sevk edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 2 bin 556 ekip, 6 bin 832 personelin katılımı ile operasyon düzenlendiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 2 bin 556 ekip, 6 bin 832 personelin katılımı ile 3 bin 53 ikamette "Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Operasyon" düzenlendi.

Operasyonlarda, adam öldürme suçundan 13, hırsızlık suçundan 169, yaralama suçundan 175, cinsel suçlardan 25, yağma suçundan 33, dolandırıcılık suçundan 73, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 35, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 4 kişi ile diğer suçlardan aranan 787 şahıs olmak üzere toplam bin 314 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Ayrıca yapılan operasyonlarda, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 2 kesici alet, 36 mermi, 40 gram esrar ve 29 kök Hint keneviri ele geçirildi.

PARTNERBuse Narcı sıcaktan bunalınca...Buse Narcı sıcaktan bunalınca...
FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildiFETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi
Hatay'da iş kazası: 2 ölüHatay'da iş kazası: 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
81 ilde aranan şahıslara yönelik operasyon

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivriada açıklarında gemi kazası

Sivriada açıklarında gemi kazası

Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.