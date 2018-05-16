81 ilde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde 5 bin 133 ekip ve 16 bin 554 personelin katılımıyla "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması 5" gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde eş zamanlı olarak asayiş, narkotik, TEM, çocuk, trafik, KOM, ilçe emniyet müdürlükleri ve güvenlik yönünden riskli olan bölgelerde özel harekat birimlerinden toplam 5 bin 133 ekip ve 16 bin 554 personelin katılımıyla "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim" uygulamasının beşincisi yapıldı.

Uygulamalarda, 9 bin 220 okul çevresinde 111 bin 310 kişi kontrol edilerek, narkotik suçlarından 5, hırsızlık suçlarından 10, yaralamadan 8, cinsel suçlardan bir, yoklama kaçağı ve bakaya olarak aranan 113, çeşitli suçlardan aranan 99 şahıs olmak üzere 236 kişi yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan 95 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Denetimler esnasında 7 bin 453 okul servis aracı kontrol edildi, 150 okul servis aracına cezai işlem uygulandı ve 16 bin 114 iş yeri kontrol edilerek 92'si hakkında idari işlem yapıldı.

Uygulamada, dört ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 33 fişek, üç kesici-delici alet, iki kurusıkı tabanca, 63 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu ve 75 paket kaçak sigara ele geçirildi.

