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81 ilde "Huzurlu Parklar" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 12:49 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce, yurt genelindeki 5 bin 971 parkta 10 bin 131 personel ve 2 bin 950 karma ekibin katılımıyla "Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması-2" gerçekleştirildi - Uygulamada 55 bin 651 kişi ve bin 216 umuma açık yer kontrol edildi, aranan 186 şüpheli yakalandı, 65 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, yurt genelindeki 5 bin 971 parkta "Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması-2" gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, parklarda toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren kişilerin tespit edilip gözaltına alınması, aranan kişilerin yakalanması ve araçların bulunması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 81 ilde uygulama gerçekleştirildi.

Ülke genelindeki 5 bin 971 parkta gerçekleştirilen uygulamaya 10 bin 131 personel ve 2 bin 950 karma ekip katıldı, 37 dedektör köpek kullanıldı.

Uygulamada 55 bin 651 kişi ve bin 216 umuma açık yer kontrol edildi, aranan 186 şüpheli yakalandı, 65 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 4 bin 941 araç kontrol edildi, aranan 2 araç bulundu, eksiklikler ve kural ihlalleri nedeniyle 21 araç trafikten men edildi, idari ve trafik yönünden 84 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 64 mermi, 6 kesici ve delici alet, 2 kurusıkı tabanca, 6,55 gram esrar, 0,25 gram eroin ve 9,29 gram bonzai ele geçirildi.

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