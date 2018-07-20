Yurt genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi, belediye başkanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığından 33 bin 334 personelin katılımıyla "Huzurlu Sokaklar Uygulaması-2" başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, özellikle kavşaklar, parklar ve benzeri kamuya açık kentsel mekanlarda başta çocuklarla bazı kişilerin, araç camı silmek, insanları taciz ederek para vermeye zorlamak, mendil, çiçek, hediyelik eşya satışı yapmak veya dilenmek suretiyle toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespiti üzerine harekete geçildi.
Huzurun ve kamu düzeninin devamlılığının sağlanması amacıyla ülke genelinde vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde eş zamanlı uygulama başlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi, belediye başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığından 33 bin 334 personel ve 8 bin 505 karma ekibin katılımıyla kent merkezlerinde belirlenen bölgelerde kamu düzenini bozanlara ve kayıp çocukların bulunmasına yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.
Uygulamada 38 dedektör köpek kullanılıyor.
Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama
Şule Çet'in sır ölümünde yeni gelişme! 20. kat görüntüleri bilirkişiye verildi
ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...
'Doktor Popo' lakaplı estetisyen yakalandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kritik kararı!
Balık tutmaya gittiler, gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler
Metroda şaşkın çeviren görüntü! Bir anda soyunmaya başladı
CHP'de imza polemiği! Bülent Tezcan'ın açıklamalarına tepki
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum