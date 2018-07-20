Yurt genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi, belediye başkanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığından 33 bin 334 personelin katılımıyla "Huzurlu Sokaklar Uygulaması-2" başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, özellikle kavşaklar, parklar ve benzeri kamuya açık kentsel mekanlarda başta çocuklarla bazı kişilerin, araç camı silmek, insanları taciz ederek para vermeye zorlamak, mendil, çiçek, hediyelik eşya satışı yapmak veya dilenmek suretiyle toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespiti üzerine harekete geçildi.

Huzurun ve kamu düzeninin devamlılığının sağlanması amacıyla ülke genelinde vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde eş zamanlı uygulama başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi, belediye başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığından 33 bin 334 personel ve 8 bin 505 karma ekibin katılımıyla kent merkezlerinde belirlenen bölgelerde kamu düzenini bozanlara ve kayıp çocukların bulunmasına yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

Uygulamada 38 dedektör köpek kullanılıyor.

