81 ilde 'kumar ve tombala uygulaması'

Türkiye genelinde dün yapılan 'kumar ve tombala uygulamasında 236 işyeri, kooperatif ve dernek hakkında işlem yapıldı, 44 işyeri kapatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilin emniyet müdürlüklerince dün 'kumar ve tombala uygulaması' gerçekleştirildi. 2 bin 705 ekip, 7 bin 466 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 7 bin 186 işyeri, kooperatif ve dernekte kontroller yapıldı. Uygulamada 236 işyeri, kooperatif ve derneğe idari işlem yapılarak toplam 132 bin 454 TL para cezası uygulandı. 44 işyeri ise kapatıldı. Ayrıca bin 882 kişiye ise toplam 433 bin 24 TL para cezası kesildi.
Aranan 159 kişinin yakalandığı ve 68 kişinin de gözaltına alındığı belirtilen uygulamada, 61 tombala makinesi, 8 kumar makinesi, 39 bin 358 TL para, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile kumar oynamakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-
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