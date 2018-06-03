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81 ilde kumar ve tombala uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 12:03 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, yurt genelinde 2 bin 606 ekip ve 8 bin 74 personelin katılımıyla "Kumar Tombala 2" uygulaması gerçekleştirildi - Uygulamada 6 bin 443 umuma açık iş yeri, kıraathane, kahvehane, kooperatif ve dernek denetlenirken, 80 kişi gözaltına alındı, aranan 159 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Kumar Tombala 2" uygulamasında, 8 bin 74 personelin katılımıyla 6 bin 443 umuma açık iş yeri, kıraathane, kahvehane, kooperatif ve dernek denetlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, yetkili mercilerden alınan izinlerle yurt genelinde 2 bin 606 ekip ve 8 bin 74 personelin katılımıyla Kumar Tombala 2" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, 6 bin 443 umuma açık iş yeri,
kıraathane, kahvehane, kooperatif ve dernek denetlenirken, 80 kişi gözaltına alındı, aranan 159 kişi yakalandı. Bin 282 kişi hakkında da idari işlem yapılarak, toplam 346 bin 297 lira para cezası uygulandı.

Polis ekipleri, 175 umuma açık iş yeri, kooperatif ve derneğe idari işlem yaparak, toplam 103 bin 111 lira para cezası kesti. 36 iş yeri de kapatıldı.

Uygulamada 46 tombala makinesi, 14 sigaramatik, 3 kumar makinesi, 14 bin 62 lira para, 4 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 24 dolu fişek, 1,81 gram esrarla çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi.

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81 ilde kumar ve tombala uygulaması

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