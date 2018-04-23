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81 ilde "Türkiye Huzurlu Parklar-2" asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 23:48 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde 9 bin 283 personelin katılımıyla 5 bin 840 parkta "Türkiye Huzurlu Parklar-2" uygulaması başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 9 bin 283 personelin katılımıyla 5 bin 840 parkta "Türkiye Huzurlu Parklar-2" uygulaması hayata geçirildi.

Vatandaşların dinlenebilmesi, spor yapabilmesi, sohbet edebilmesi, gezebilmesi ve çocukların arkadaşları ile hoşça vakit geçirip oyun oynayabilmesi için her yıl belediyeler tarafından yüklü miktarda kaynak kullanılarak yapılan parklarda vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla Türkiye genelinde "Huzurlu Parklar" uygulamasının ikincisi gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde 5 bin 840 parkta gerçekleştirilen denetimlere, 2 bin 890 karma ekip, 9 bin 283 personel ile 34 detektör köpek katıldı.

Denetimler sırasında şüpheli görülen kişiler kimlik kontrolünden geçirilerek, üst aramaları yapıldı.

- Gençlik Parkı'nda denetim

Ankara'nın Ulus semtindeki Gençlik Parkı'nda yapılan denetimlere eşlik eden Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Hamdemir, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların rahat, huzurlu ve güvende olmalarını sağlamak için uygulamayı hayata geçirdiklerini, bu kapsamda gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi.

Uygulamanın ikincisinin yapıldığını belirten Hamdemir, havaların ısınmasıyla birlikte çocukların parklarda rahat ve güvenli vakit geçirmelerini sağlamak için çalıştıklarını anlattı.

Mehmet Hamdemir, ayrıca parklardaki güvenliğin temini için 430 personelin sürekli görev yaptığını, asayiş kontrollerinin de devam edeceğini kaydetti.

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"Türkiye Huzurlu Parklar-2" asayiş dairesi başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

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