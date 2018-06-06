Emniyet Genel Müdürlüğünce, yurt genelinde 9 bin 461 personelin katılımıyla 5 bin 596 parkta "Türkiye Huzurlu Parklar 3" uygulaması başlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, parklarda uyuşturucu satışı ve kullanımını engellemek, aynı zamanda parkların şüpheli şahısların bulunduğu yerler haline dönüşmesine mani olarak herkes tarafından rahatça kullanılmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama 81 ilde 5 bin 596 parkı kapsıyor.
Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya, 9 bin 461 personel, 2 bin 726 karma ekip ve 30 dedektör köpek katılıyor.
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