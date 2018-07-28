81 ildeki 'Açık Kapı' birimleri, vatandaşların taleplerini karşılıyor

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturduğu 'Açık Kapı' birimlerinde, binlerce kişinin talepleri karşılanıyor. Rüyasında gördüğü Çanakkale'ye gitmek isteyen Dilfiraz Kızlarkayası'nın (75) dileği gerçekleştirilirken, 7 kardeşi olan ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle lise eğitimine başlayamayan Zeynep Aksoy'un da ortaokul öğretmenine gizlice yazdığı mektup sayesinde, okula devam etmesi sağlandı.

Vatandaşların kamu hizmetlerine kolay ulaşımının sağlanması, taleplerinin hızlı sonuçlandırılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliği ile İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 48 ilçenin kaymakamlıklarında 'Açık Kapı Projesi' başlatıldı. Geçen yıl başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 30 bin 255 başvuru alındı. Bu başvuruların 28 bin 918'i sonuçlandırılırken, yüzde 78'ine denk gelen 22 bin 497'sine olumlu dönüş yapıldı.

ÇANAKKALE RÜYASI GERÇEK OLDU

Nisan ayında Malatya Valiliği'ndeki Açık Kapı birimine başvuran Dilfiraz Kızlarkayası, rüyasında Çanakkale'yi gördüğünü belirterek, bu kente gitmek istediğini iletti. Kızlarkayası, sağlık durumunun elverişsizliği ve maddi imkansızlıklar nedeniyle ziyareti gerçekleştiremediğini belirtti. Konuyla ilgili araştırma yapan Açık Kapı birimindeki görevliler, Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin Çanakkale gezileri düzenlediğini öğrendi ve konu belediye yetkililerine iletildi. Belediyenin olumlu cevap vermesiyle birlikte Dilfiraz Kızlarkayası'na sağlık raporu alındı, bir refakatçisi ile birlikte Çanakkale gezisine katıldı.

ZEYNEP, LİSE HAYALİNE KAVUŞTU

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan, annesi bedensel engelli olan ve kendisinden küçük 7 kardeşi bulunan Zeynep A. ise öğretmenine gizlice yazdığı mektupta, "Yasemin hocam merhaba nasılsınız, sizi çok seviyorum, sizleri çok özledim, yeni öğrencileriniz hayırlı, uğurlu olsun. Okula gitmiyorum çünkü sizler, yani tüm hocalar sözünüzü tutmadınız. Hep boşuna çalıştım. Ne güzel hayallerim vardı. Hepsi yıkıldı. Hepsi sizlerin yüzünden. Keşke hiç umutlanmasaydım. Çalıştım hep boşunaydı. Sözünüzü tutmadınız" ifadelerine yer verdi.

Zeynep'in bu mektubu üzerine harekete geçen öğretmeni Yasemin Koca ve okul idaresi, Şanlıurfa Valiliği'nde bulunan Açık Kapı birimine başvurdu. Açık Kapı birimindekiler Zeynep A.'nın GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kaydının yapılması, okul kıyafetleri ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı.

AÇIK KAPI KÜTÜPHANESİ

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Sapanlı köyünde ilkokulu öğrencilerinin valilikteki Açık Kapı birimine talepte bulunması üzerine de okulun mobilya ihtiyaçları karşılandı, 3 bin kitap temin edilerek Açık Kapı Kütüphanesi kuruldu. Ayrıca öğrencilere spor malzemeleri, kıyafet ve ayakkabı hediye edildi.

17 KONU BAŞLIĞINDA BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Vatandaşlar, Açık Kapı birimlerine 17 konu başlığında, 322 başvuru türünde müracaatta bulunabiliyor. Başvurular, yüz yüze, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. İlerleyen dönemde ise kiosklar ve çağrı merkezi üzerinden de müracaatlar alınabilecek. Başvuru yapan vatandaşların müracaatları elektronik sisteme kaydedildikten sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor. Vatandaşlara, 'Müracaatınızdan dolayı valilik olarak teşekkür ederiz' bildirimi ile anında mesajla dönüş yapılıyor. Ayrıca Açık Kapı personelince, valiliklere başvuruda bulunan şehit yakını, gazi, engelli, yaşlı, hasta vatandaşlara mihmandarlık hizmeti de veriliyor.

BAŞVURULAR 7 GÜN İÇİNDE SONUÇLANDIRILIYOR

Proje kapsamında Açık Kapı bürolarına başvuru yapanların talepleri 7 gün içerisinde sonuçlandırılıyor. Olumlu ya da olumsuz 7 günlük cevaplanma süresini geçen başvurular konularına, birimlerine göre, sorun alanlarına göre valilere veya İçişleri Bakanlığı'na gönderiliyor. Müracaat sahipleri sürecin her aşamasını kendilerine verilen başvuru numarasıyla internet üzerinden ve mobil telefonlarından takip edebiliyor.

YÜZDE 90'I HİZMETTEN MEMNUN

15 ilde bürolara müracaat eden 256 vatandaşa telefon yoluyla proje hakkında memnuniyet anketi uygulandı. Ankete katılanların yüzde 90'ından fazlasının hizmetten memnun olduğu belirlendi.

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