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81 ildeki "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 08:13 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce dün ülke genelinde okul ve yurtların çevrelerinde gerçekleştirilen uygulamanın sonuçları açıklandı - Uygulamaya 14 bin 993 personel katıldı, 101 bin 605 kişi ve 5 bin 722 okul servis aracı kontrol edildi, kurallara uymayan 88 servis şoförüne ceza kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), dün 81 ildeki okul ve yurtların çevrelerinde 4 bin 738 ekipte 14 bin 993 personelin katılımıyla yapılan denetimlerin sonuçlarını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Uygulamaya uyuşturucu, asayiş, çocuk şube, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, trafik birimleri ile güvenlik yönünden riskli bölgelerde özel harekat birimlerinden oluşturulan karma ekipler katıldı.

4 bin 738 ekipte 14 bin 993 personelin yer aldığı uygulamada, çocukların huzur ve güven ortamında eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla çevresinde risk unsuru bulunduğu belirlenen okulların yakınındaki şüpheli kişi ve araçlar, parklar, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satılan iş yerleri, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları kontrol edildi.

Üniversite kampüsleri, öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde faaliyet gösteren umuma açık yerler ile okul servis araçları ve şoförlerin de denetlendiği uygulamada 101 bin 605 kişi kontrol edildi, aranan 357 kişi yakalandı.

Ekipler tarafından 5 bin 722 okul servis aracı denetlendi, kurallara uymayan 88 servis şoförüne cezai işlem yapıldı. Kontrol edilen 14 bin 213 iş yerinden 56'sına idari işlem uygulandı.

Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 83 fişek, 3 kesici alet, 11,31 gram esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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