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81 ile yazı gitti! 'Gizli tanık' emri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 08:27 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 81 ilin başsavcılığına yazı göndererek, gizli tanıkların ifade verirken kimliklerinin deşifre edilmemesi konusunda uyardı.

81 ile yazı gitti! 'Gizli tanık' emri

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’ aleyhine tanıklık yapan kişi sayısında olağanüstü artış yaşandığına dikkat çekilen yazıda, tanık koruma programındaki tanıkların SEGBİS aracılığı ile dinlenirken ses ve görüntüsünün değiştirilmesi, tanığın kimlik bilgilerini deşifre edecek bilgilerin ifade esnasında kullanılmaması istendi.

GİZLİ TANIK SAYISINDA OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ

‘FETÖ’ davalarındaki gizli tanık sayısının 400’e yaklaştığı öğrenildi. Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, başsavcılıklar ile adalet komisyonu başkanlıklarına 23 Mart’ta bir yazı gönderdi. “Tanık koruma kapsamındakilerin SEGBİS üzerinden ifadelerinin alınması” konulu yazıda, Tanık Koruma Kanunu’nun gerektirdiği yükümlülüklerin en iyi şekilde yerine getirilmesi amacıyla 15 Mayıs 2014 tarihinde İçişleri ve Adalet Bakanlıkları arasında mutabakat metni imzalandığına dikkat çekildi. Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre ‘FETÖ’ aleyhine tanıklık yapan kişi ve dosya sayısında olağanüstü bir artış olduğu ifade edilen yazıda, “tanık koruma tedbirlerinin uygulanması esnasında, tanık koruma birimleri ile adli birimler arasında ülke genelindeki koordinasyonun arttırılması ve uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması amacıyla” şu hususların çözüme kavuşturulmasının faydalı olacağı belirtildi:

BAKANLIK: DEŞİFRE ETMEYİN

“SEGBİS aracılığıyla dinlenecek olan gizli tanıklar hakkında ‘ses ve görüntüsünün değiştirilerek özel ortamda dinlenmesi’ tedbirinin uygulanması esnasında tanığın kimlik bilgileri, cinsiyeti, yaşı, bulunduğu il, adres bilgileri, mesleği gibi somut olayın özelliğine göre tanığın kimliğini deşifre edecek bilgilerin ifade esnasında kullanılmamasının faydalı olacağı hususundaki Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 28 Eylül 2017 tarihli yazısından bilgi edinilmesini rica ederim.”

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FETÖ Gizli Tanık Adalet Bakanlığı

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