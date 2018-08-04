HABER

"81 milyona kaliteli sağlık hizmetini sunmak istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 12:00 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Duanız ve bizim gayretimizle 81 milyon insanımıza, hakkaniyetle nitelikli, kaliteli, dengeli sağlık hizmetini sunmak istiyoruz" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Bize düşen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, hızlı hareket etmek, hızlı karar almak, ülkemizi, şehirlerimizi kalkındırmak, bunu büyükşehirlere değil, tüm Türkiye'ye yaymak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Duanız ve bizim gayretimizle 81 milyon insanımıza, hakkaniyetle nitelikli, kaliteli, dengeli sağlık hizmetini sunmak istiyoruz." dedi.

Bakan Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile geldiği Konya'nın Kulu ilçesinde, Ömeranlı Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti.

Burada ailesi, yakınları, Konya Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı İsmet Canseven ve bazı milletvekilleri tarafından karşılanan Koca, anne ve babasının elini öptü.

Anne Esma Koca, oğluyla selamlaşırken gözyaşlarını tutamayınca, duygusal anlar yaşandı.

Ardından Bakan Koca ile Kurum, aynı mahallede yapımı tamamlanan Selahaddin Eyyübi Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Koca, burada yaptığı konuşmada, doğduğu topraklarda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk sağlık bakanı olarak bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bu topraklara vatandaşların duasını almak için geldiğini anlatan Koca, "Duanız ve bizim gayretimizle 81 milyon insanımıza, hakkaniyetle nitelikli, kaliteli, dengeli sağlık hizmetini sunmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bölge halkının yardımlarıyla yapımı tamamlanan Selahaddin Eyyübi Camisi'ne ilişkin bilgi veren Koca, "10 ay gibi kısa bir süre içerisinde bitişini görmek, mutluluk verici. Hiçbir destek almadan, sadece bölgenin kendi imkanlarıyla yapılmış olmasıyla ayrı bir önemi oldu. Ayrıca 'Kudüs fethedilinceye kadar uyku bana haram olsun' diyen Selahaddin Eyyübi'nin isminin verilmiş olması, bugünler için bir başka anlam ifade ediyor. Bunun için ayrıca teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Koca, caminin inşasında katkıları olan tüm hayırseverlere ve emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

- "Bize düşen ülkemizi, şehirlerimizi kalkındırmak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da Karapınarlı olduğunu, Kulu ilçesini de kendi evi, kendi toprağı gibi gördüğünü bildirdi.

Kulu ilçesinin şehirleşmenin güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Kurum, "Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak birçok ilimize ziyaretlerde bulunduk. Bugün de Sağlık Bakanımızla Konya ve ilçelerinde ziyaretlerde bulunacağız. Bize düşen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, hızlı hareket etmek, hızlı karar almak, ülkemizi, şehirlerimizi kalkındırmak, bunu büyükşehirlere değil, tüm Türkiye’ye yaymak." dedi.

Kurum, Konya'nın bir sanayi ve turizm şehri olduğunu, Hükümetin Konya'ya güzel hizmetler getirdiğini aktararak, "Biz de aldığımız bayrağı inşallah en iyi yerlere taşımak için milletimize hizmet etmek için bu göreve geldik. İnşallah Allah mahcup etmesin." ifadesini kullandı.

Dua okunmasının ardından Koca ve Kurum, protokol üyeleri ile caminin açılış kurdelesini kesti.

Törene, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.

PARTNERİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandıİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Rehberin dikilen ayağı, 10 ay sonra kesildiRehberin dikilen ayağı, 10 ay sonra kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sağlık Bakanı Koca

En Çok Okunan Haberler

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

İlginizi Çekebilir

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

Hakkari'den kahreden haber!

Hakkari'den kahreden haber!

Asker abileri Bedirhan bebeği unutmadı! Tüyleriniz diken diken olacak

Asker abileri Bedirhan bebeği unutmadı! Tüyleriniz diken diken olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.