"81 milyona kaliteli sağlık hizmetini sunmak istiyoruz"

Bu topraklara vatandaşların duasını almak için geldiğini anlatan Koca, "Duanız ve bizim gayretimizle 81 milyon insanımıza, hakkaniyetle nitelikli, kaliteli, dengeli sağlık hizmetini sunmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Burada ailesi, yakınları, Konya Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı İsmet Canseven ve bazı milletvekilleri tarafından karşılanan Koca, anne ve babasının elini öptü.

Bölge halkının yardımlarıyla yapımı tamamlanan Selahaddin Eyyübi Camisi'ne ilişkin bilgi veren Koca, "10 ay gibi kısa bir süre içerisinde bitişini görmek, mutluluk verici. Hiçbir destek almadan, sadece bölgenin kendi imkanlarıyla yapılmış olmasıyla ayrı bir önemi oldu. Ayrıca 'Kudüs fethedilinceye kadar uyku bana haram olsun' diyen Selahaddin Eyyübi'nin isminin verilmiş olması, bugünler için bir başka anlam ifade ediyor. Bunun için ayrıca teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Koca, caminin inşasında katkıları olan tüm hayırseverlere ve emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

- "Bize düşen ülkemizi, şehirlerimizi kalkındırmak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da Karapınarlı olduğunu, Kulu ilçesini de kendi evi, kendi toprağı gibi gördüğünü bildirdi.

Kulu ilçesinin şehirleşmenin güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Kurum, "Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak birçok ilimize ziyaretlerde bulunduk. Bugün de Sağlık Bakanımızla Konya ve ilçelerinde ziyaretlerde bulunacağız. Bize düşen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, hızlı hareket etmek, hızlı karar almak, ülkemizi, şehirlerimizi kalkındırmak, bunu büyükşehirlere değil, tüm Türkiye’ye yaymak." dedi.