İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "24 Haziran'a giderken biz tüm genç kardeşlerimizi kucaklayacağız. 81 milyonun partisi AK Parti'dir. Biz demokrasimize sımsıkı sahip çıkacağız. Biz bu ülkeyi tam 3,5 kat büyüttük. Ancak bu yeterli değil diyoruz. İnşallah bu millet bize yine destek verecek." dedi. Bakan Kaya, seçim çalışmaları kapsamında Sultangazi'de gençlerle bir araya geldi. Burada konuşan Kaya, 24 Haziran'a kadar gece gündüz demeden çalışacaklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere çok büyük önem verdiği için çok şanslı olduklarını söyledi. Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar daima gençlerin yanında olduğunu aktaran Kaya, "Gençlerin her zaman önünü açtı. Biz anayasa değişikliğinde seçilme yaşını 18'e indirelim dedik bunu söylediğimizde muhalefet partileri 'Meclisi çoluk çocukla mı dolduracaksınız' dedi. Halbuki bizim ecdadımız Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Sizler genç kardeşlerim olarak, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısını alır almaz sokaklara döküldünüz. Gencecik şehitlerimiz var. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Sizlerin sayesinde o işgal girişimini püskürttük. Sizin cesaretiniz, bu yüce milletin kahramanlığı olmasaydı bizi aynen Suriye gibi bölüp parçalamak istiyorlardı. FETÖ işgal girişimine başlamıştı." diye konuştu.

Kaya, Türk milletini darbe girişimiyle sindiremediklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "O işgal girişiminin en baş aktörleri hangi ülkelere sığındılar, hep birlikte gördük. Şu anda Avrupa'da, Amerika'da. Bu millet 15 Temmuz gecesi artık iradesine sımsıkı bağlı olduğunu vesayet odaklarının her birini tarumar ettiğini tüm dünyaya haykırdı. 15 Temmuz'un ardından bize düşen yeni bir anayasayla güçlü bir sistemi getirmekti. Artık hiçbir vesayet odağına bu topraklarda yer yok. Demokrasiyle yapamadıklarını darbelerle bu ülkede yaptılar. Seçimde kaybettiler darbe yaptılar. Bu millet artık kararını verdi iradenin arkasında canı pahasına duracak. 24 Haziran'a giderken biz tüm genç kardeşlerimizi kucaklayacağız. 81 milyonun partisi AK Parti'dir. Biz demokrasimize sımsıkı sahip çıkacağız. Biz bu ülkeyi tam 3,5 kat büyüttük. Ancak bu yeterli değil diyoruz. İnşallah bu millet bize yine destek verecek. 24 Haziran'a kadar sizlerle birlikte kapı kapı dolaşacağız. Tüm bu hain odaklarına karşı birliğimizi beraberliğimizi kuvvetlendirip, AK Parti etrafında kenetleneceğiz. Milletin içinden çıkan bu milletin öz evladı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bu millet 24 Haziran'da yalnız bırakmayacak. Şimdi bize düşen 24 Haziran'a kadar sizlerle birlikte durmadan çalışmak. Yüzde 61'i 70'lere çekecek şekilde genç kardeşlerim çalışacak. Gençlere bu ülkenin dününü anlatalım. Bize düşen ahlakla, erdemle, cesaretle yolumuza devam etmek."

Sultangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Doğu ve Güneydoğu Dernekler Konfederasyonu’nun sahur programına katılan Kaya, burada yaptığı konuşmada, bin yıldır bu topraklarda barış ve huzur içerisinde yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti: ''Yeri geldi Selahaddin Eyübi’nin ordusunda Kudüs’ü savunduk. Yeri geldi Yavuz Sultan Selim’in ordusunda Mekke’nin, Medine’nin hadimi olduk. Kurtuluş savaşında cephede hep birlikte vatanımızı savunduk. Çanakkale’de bir olduk, beraber olduk yedi düvele geçit vermedik. Yine 15 Temmuz gecesi, o hain işgal girişiminin olduğu gece 81 milyon tek vücut olduk, hep birlikte bir olduk, beraber olduk, vatanımızı o hain teröristlere karşı birlikte savunduk. O terör örgütünün ve iplerini elinde tutanlara çok büyük bir ders verdik. 15 Temmuz gecesi bu yüce millet vatan toprakları, bayrağı, ezanı için bir oldu, beraber oldu. 15 Temmuz gecesi bu millet bir şeyin kararını verdi aslında. Bu millet 15 Temmuz’da dedi ki tüm vesayet odaklarını artık ortadan kaldırmanın zamanı geldi.''