Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 82 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları, yakınları katıldı. Duruşmada Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Maliye Bakanlığı ve ÖSYM'nin avukatları da müşteki olarak yer aldı.

Mahkeme Başkanı Muhammed Karaca'nın önceki duruşmalarda alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından savunmasını yapan sanıklardan Gökhan Simavlı, kendisine yönelik sadece ByLock şüphesi bulunduğunu, bu şüphenin de hiçbir somut delile dayanmadığını öne sürerek suçlamaları reddetti.

Hakkındaki tanık beyanlarını da kabul etmeyen Simavlı, beyanların soyut ve gerçek dışı ifadelerden oluştuğunu öne sürdü.

Telefonunda, sim kartında, tabletinde ve dizüstü bilgisayarında ByLock tespit edilemediğini, bu programın cihazlarında kurulduğu ya da kurulup silindiğine ilişkin bir delil bulunamadığını savunan Simavlı, "Şahsıma isnat edilen sadece BTK iz kayıtlarıdır. Onlar da hatalıdır, aynı anda hem internet hizmeti aldığım hem de almadığım gösterilmiştir. Bu, hayatın olağan akışına terstir. 18 aydır tutukluyum ve tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.