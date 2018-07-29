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82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 18:25 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, Giresun’da, Yusuf Topal’ın, eşinin ilaçlarını yazdırmak için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun ’beyaz kod’ vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık polisleri çağıran hekimin açığa alındığını duyurdu…

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da eşinin ilaçlarını yazdırmak için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitiren 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ailesini telefonla aradı.

DOKTOR AÇIĞA ALINDI

Son dakika gelen bilgiye göre, Topal'ın gözaltında ölümüyle sonuçlanan olayda 'beyaz kod' veren doktor açığa alındı.

yusuf topal

Olaya adı karışan doktorun açığa alındığının belirtildiği açıklama şöyle:

Giresun'da meydana gelen müessif olay ve neticesi sağlık camiamızı derinden üzmüştür. Sayın Bakanımız acılı aileyi arayarak rahmet ve baş sağlığı dileklerinde bulunmuştur. Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızca acil soruşturma başlatılmış ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için olaya adı karışan hekim açığa alınmıştır. Soruşturma bizzat Sayın Bakanımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

OLAY

Yusuf Topal, 24 Temmuz'da eşine ilaç yazdırmak için aile hekimine başvurdu. Topal ile olumsuz yanıt aldığı doktor Ö.Y. arasında tartışma çıktı. Topal, doktorun "beyaz kod" talebiyle polis tarafından gözaltına alınmak istendi.

Gözaltı işlemi sırasındaki arbedede fenalık geçiren Topal, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Topal'ın yakınları, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak polisler hakkında şikayetçi oldu. Haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polisler, Giresun Valiliğince açığa alındı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
meslekten ihraç edilmeli , insan sevgisi olmayanın hastayı tedavi etme isteği olması tam bir tezat
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