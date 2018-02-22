ANKARA (AA)- Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 83 ilçede helikopter destekli "Narkotik-İlçe-2" uygulaması gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, ülke genelindeki 83 ilçede 4 bin 100 personelden oluşan bin 84 ekip, 3 helikopter ve 70 dedektör köpeğin desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkotik-İlçe-2" uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamalar kapsamında 15 bin 859 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorguları yapıldı, 44'ü aranan olmak üzere 71 kişi gözaltına alındı.

Kontrollerde, 2 av tüfeği, 210 mermi, 2 kesici ve delici alet, 13 tabanca, 12 EYP, 5 kilo 783 gram esrar, 7 gram eroin, 50 kilo kıyılmış tütün, 16 uyuşturucu hap ve 3 bin 57 paket kaçak sigara ele geçirildi.