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843 çocuk Çanakkale’ye uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 12:08 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 843 çocuk, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103.

843 çocuk Çanakkale’ye uğurladı

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 843 çocuk, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü anısına Çanakkale’ye gönderildi
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, çocukları Çanakkale’ye bizzat uğurlarken Türk çocuklarının atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapacağına yürekten inandığını söyledi. "18 Mart 1915’te deniz zaferi, 25 Nisan 1915’te de kara zaferi kazanan Türk Ordusu’nun, Türk yurdunu işgale gelenleri, canıyla, kanıyla büyük bedeller ödeyerek püskürttüğünü ifade eden Sözlü, "Çanakkale’de Anadolu insanı yeniden millet olmuştur. Vatanın farklı bölgelerinden gelen insanlar, Çanakkale’de ortak bir ülküyle hareket etmişler, atalarımızın emaneti kutsal vatan toprakları uğruna gözlerini kırpmadan şehit olmuşlardır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, şehitlerimizin, gazilerimizin, tüm kahramanlarımızın karşılıksız özverileri, Türk Milleti’ni tarihin her döneminde büyük ve güçlü kılmıştır. Atalarımızın, bağımsızlığımızın simgesi, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan güzel vatanımızı ve Cumhuriyetimizi aynı ruh ve anlayışla korumak ve koruyacak nesillere destek olmak temel sorumluluğumuzdur" dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin şehit ailelerini her zaman baş tacı etmeye hazır olduğunu belirten Başkan Sözlü, "Üzerinde yaşadığımız toprakları bize vatan kılan ecdadımıza karşı sorumluluğumuzu ancak bu toprakları daha da kıymetlendirecek eserler bırakarak yerine getirebiliriz. Gençlerimizi, çocuklarımızı da bu hedef için çalışmaya, tarihini doğru anlamaya karşı aşılamalıyız" dedi.
Hüseyin Sözlü, ellerine ay yıldızlı al bayrağı verdiği çocukları otobüslerle Çanakkale’ye uğurladı.

843 çocuk Çanakkale’ye uğurladı

843 çocuk Çanakkale’ye uğurladı

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