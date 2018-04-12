85 bin liralık bakır ibrikler

MİRAÇ KAYA - Gaziantepli bakır işleme ustası Ertuğrul Üzümcü ve 3 arkadaşı, yaklaşık 1,5 yılda elmas kalemlerle işleyerek üzerinde Osmanlı, Hitit ve Selçuklu motiflerinin bulunan her biri 80 kilo ağırlığında ve 3,30 metre boyundaki 2 ibrik yaptı. "3. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali"nde sergilenen ibrikler, görüntüsü ve 85 bin liralık fiyatıyla şaşırtıyor.

"3. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali"nde sergilenen dev ibrikler, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Bakır işleme ustası Üzümcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yaşından beri bu işle ilgilendiğini, kendisini işine adadığını söyledi. Üzümcü, "Bize Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Sinema ve Sanat Derneği destek veriyor. Bu iş gönül işidir, parayla yapılacak bir iş değil." dedi.

Festivalde sergiledikleri ibriklere yoğun ilgi olduğunu ancak ibriklerin satılıp satılmamasının kendileri için bir öneminin olmadığını vurgulayan Üzümcü, "Bu ibriklerin ağırlığı 80 kilo vardır. Her yerde ibrik yapıyorlar, herkes dekor yapıyor ama biz dünyanın en büyük ibriğini yaptık. İbriklerimiz 3 metre 30 santim boyundadır. Çok özel bir işçiliği olan ürünümüzdür." diye konuştu.