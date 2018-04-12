85 bin liralık bakır ibrikler

MİRAÇ KAYA - Gaziantepli bakır işleme ustası Ertuğrul Üzümcü ve 3 arkadaşı, yaklaşık 1,5 yılda elmas kalemlerle işleyerek üzerinde Osmanlı, Hitit ve Selçuklu motiflerinin bulunan her biri 80 kilo ağırlığında ve 3,30 metre boyundaki 2 ibrik yaptı. "3. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali"nde sergilenen ibrikler, görüntüsü ve 85 bin liralık fiyatıyla şaşırtıyor.
"3. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali"nde sergilenen dev ibrikler, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.
Bakır işleme ustası Üzümcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yaşından beri bu işle ilgilendiğini, kendisini işine adadığını söyledi. Üzümcü, "Bize Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Sinema ve Sanat Derneği destek veriyor. Bu iş gönül işidir, parayla yapılacak bir iş değil." dedi.
Festivalde sergiledikleri ibriklere yoğun ilgi olduğunu ancak ibriklerin satılıp satılmamasının kendileri için bir öneminin olmadığını vurgulayan Üzümcü, "Bu ibriklerin ağırlığı 80 kilo vardır. Her yerde ibrik yapıyorlar, herkes dekor yapıyor ama biz dünyanın en büyük ibriğini yaptık. İbriklerimiz 3 metre 30 santim boyundadır. Çok özel bir işçiliği olan ürünümüzdür." diye konuştu.
- "Üstündeki taşları tek tek yerleştirdik"
Üzümcü, bu ürünlerin manevi değerinin kendileri için çok yüksek olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:
"Gaziantep el sanatlarını ve bakırcıları daha da ön plana çıkartmak için Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek şekilde büyük bir ibrik yaptık. Adımızı, ilimizi ve ülkemizi duyurmak için bunu gerçekleştirdik. Bu iş bir ekip işidir, 4 kişi ara ara mola vererek ibriklerimizi yaptık. Bu ürünleri durmadan mola vermeden yaparsan insanın zihni yorulur. Bu işleri düşünerek yapacaksın. Bu ibriklerimizin yapımı işçilik olarak 1,5 yıl sürdü. İbriklerimizin üstünde Selçuklu, Hitit, Osmanlı motifleri bulunuyor. Bu motifleri birbirine yakıştırmak için üstündeki firuze ve yeşim taşlarını kendimiz süsledik. Taşları tek tek yerleştirdik."
- "Bu ikisini yapana kadar 12 katlı bir bina yapıp bitirilebilir"
Emeğin değerinin biçilemeyeceğini fakat bu iki ibriğin fiyatının 85 bin lira olduğunu aktaran Üzümcü, şunları kaydetti:
"Bu ikisini yapana kadar 12 katlı bir bina yapıp bitirilebilir. Çok özel bir işçilik bunlar. Bakırlar bize düz levha geliyor, döverek bunların şekillendirmelerini yapıyoruz. Parçalı olan yerleri de gümüşle kaynak yapıyoruz. Ayak, gövde, kulp, kapak, emzik bunların hepsi ayrı ayrı parçalardır. Tek parçada yapmak imkansız gibi bir şeydir. Özel bir parça olduğu için parçalı parçalı biz montaj yapıyoruz. Bu ürüne şekil verdikten sonra içerisine kurşun veya zift dolduruyoruz. Daha sonra kabartma işlemi gerçekleştiriliyor. En son olarak da çizgilerse elmas kalemlerle oyularak işleniyor, motiflerin tümü elmas kalemlerle oyularak işleniyor."
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