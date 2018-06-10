86 yaşında hediyelik eşya yapıp satıyor

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı Güzelsu köyünde yaşayan Fikri Akbulut (86), evinin önünde sacdan hediyelik minyatür soba, kova ve saklama kabı yapıp, satıyor.
Oltu'nun Güzelsu köyünde yaşayan 7 çocuk babası Fikri Akbulut'un sacdan yaptığı hediyelik minyatür eşya ilgi görüyor. İstanbul'da bir sitede bekçilik yapan Fikri Akbulut, emekli olduktan sonra köyüne döndü. Zamanını boşa geçirmemek için evinin önünde sacdan soba, kova ve saklaba kabı yapan Akbulut, el emeği ürünleri yakınlarına hediye ediyor veya satıyor.
Eşi Hidayet Akbulut ile birlikte yaşayan Fikri Akbulut, "Köyde asla boş boş oturmam. Böyle işler yaparak hem vakit geçiriyorum hem de insanlara hatıra bırakıyorum. Aynı zamanda parayla da satıyorum. Büyük olan sobaları 50, ondan küçük olanları ve saklama kabını ise 30 liradan satıyorum. En büyük destekçim eşim. Küçük sobaları görenler çok beğeniyor. Ömrüm yettikçe bunları yapmaya devam edeceğim" dedi.
FOTOĞRAFLI
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı
Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı: 2 ölü
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor
Herkesin gözü önünde kendilerini ateşe verdiler! 32 kişi alev alev yandı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
İsmail Kahraman helallik istedi!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
BİM ucuza Powerbank satacak
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Okuyucu Yorumları 0 yorum