87 öğretmen ve öğrenciye yurt dışında eğitim imkanı sağlandı

Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, son 4 yılda üçüncü Erasmus+ projesini uygulayarak 47 öğrencisi ve 40 öğretmenine yurt dışında eğitim imkanı sağladı.

Okulun 2017 Erasmus+ Projesi kapsamında sunduğu “Teknolojide Yeni Trendler” isimli proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 43758 Euro Hibe ile desteklenirken proje kapsamında Makine Teknolojileri alanından 8 öğrenci 1 öğretmenle Macaristan’da staj yaptı. Metal Teknolojileri Alanından 6 öğrenci ve 1 öğretmen ise Almanya’da staj yaptı.

Ayrıca Makine Teknolojileri alanından 5 öğretmen Macaristan’da ve Metal Teknolojileri Alanından 5 öğretmende Almanya’da eğitim alacak.

Okul Müdürü Şahin Albayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Atılım içerisinde ki Türkiye sanayisi kabuk değiştirmektedir. Sanayimiz eski makinelerini değiştirerek bilişim teknolojisi ile modifiye edilmiş ve verimi arttırılmış yeni teknolojik makinelere geçmektedir. İşletmelerin yeni teknolojik makinelere geçmesi ile bu makinelerle çalışma yapabilecek nitelikte, bilgi, beceri ve donanıma sahip, meslek alanında paket programları kullanabilen, gelişen dünya koşullarını özümsemiş, meslek etiğine bağlı, kalifiye ara elemana ihtiyacını artırmıştır” dedi.

Proje ile nitelikli elemanın yetiştirilmesini hedeflediklerini belirten Albayrak, “Bu amaçla da hareketlilikte AB ülkelerinde ki akıllı ve teknolojik makinelerin kullanımı ve meslek alanlarındaki paket programlar üzerinde uygulamalar ve çalışmalar yapılacaktır. Bilgi ve üretim toplumu olan AB ülkelerindeki örnek ve iyi uygulamalar yerinde görülecektir” diye konuştu.