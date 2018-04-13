87 yaşında okuma yazma öğreniyor

Erzurum’un Tekman ilçesinde 87 yaşındaki İsmail dede, okuma yazma öğrenmek için kaymakamlığın açtığı kursa müracaat etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen “Okuryazarlık Seferberliği” kapsamında Tekman’ın köylerinde yapılan taramada bin 437 kadın ve 161 erkek olmak üzere toplamda bin 598 kişinin okuma yazma bilmedikleri tespit edildi.
Bu kapsamda Tekman’a bağlı 50 mahalle ve köylerde 64 adet okuma yazma kursu açıldı.
Açılan kurslara okuma yazma öğrenmek için toplamda 847 kişi kayıt yaptırdı ve 64 öğretmen görevlendirildi.
Tekman’ın köyünde yaşayan 87 yaşındaki İsmail dede de, okuma yazma öğrenmek için kursa müracaat etti. Yavaş yavaş birinci sınıf müfredatına göre okuma yazma öğrenmeye başlayan İsmail dede, “Okuma yazmayı öğrenmek istiyorum. Bir devlet dairesine bir yere gidiyorum okuma yazma bilmediğim için çok zorluk çekiyorum. Sürekli birilerine sormak zorunda kalıyorum. Dedim bende bu yaşta okumayı öğreneyim geri kalmayayım. Cumhurbaşkanımıza ve eşine, Erzurum Valimiz Seyfettin Azizoğlu’na, kaymakamımıza teşekkür ediyorum bu kursları açtırdıkları için ” dedi.
Öte yandan “Okuryazarlık Seferberliği” kapsamında açılan kurslarda okuma yazma öğrenen her kursiyere kaymakamlık tarafından çeyrek altın verileceği ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.
FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay
Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı
Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
Yasak aşk şantajı! CHP'li eski vekili otel odasına kameraya kaydetmişler
Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum