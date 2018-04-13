87 yaşında okuma yazma öğreniyor

Erzurum’un Tekman ilçesinde 87 yaşındaki İsmail dede, okuma yazma öğrenmek için kaymakamlığın açtığı kursa müracaat etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen “Okuryazarlık Seferberliği” kapsamında Tekman’ın köylerinde yapılan taramada bin 437 kadın ve 161 erkek olmak üzere toplamda bin 598 kişinin okuma yazma bilmedikleri tespit edildi.

Bu kapsamda Tekman’a bağlı 50 mahalle ve köylerde 64 adet okuma yazma kursu açıldı.

Açılan kurslara okuma yazma öğrenmek için toplamda 847 kişi kayıt yaptırdı ve 64 öğretmen görevlendirildi.

Tekman’ın köyünde yaşayan 87 yaşındaki İsmail dede de, okuma yazma öğrenmek için kursa müracaat etti. Yavaş yavaş birinci sınıf müfredatına göre okuma yazma öğrenmeye başlayan İsmail dede, “Okuma yazmayı öğrenmek istiyorum. Bir devlet dairesine bir yere gidiyorum okuma yazma bilmediğim için çok zorluk çekiyorum. Sürekli birilerine sormak zorunda kalıyorum. Dedim bende bu yaşta okumayı öğreneyim geri kalmayayım. Cumhurbaşkanımıza ve eşine, Erzurum Valimiz Seyfettin Azizoğlu’na, kaymakamımıza teşekkür ediyorum bu kursları açtırdıkları için ” dedi.

Öte yandan “Okuryazarlık Seferberliği” kapsamında açılan kurslarda okuma yazma öğrenen her kursiyere kaymakamlık tarafından çeyrek altın verileceği ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.