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89 yaşında Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 08:18 | Son Güncelleme

Selin GÜRSEL

89 yaşında Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılıyor

Selin GÜRSEL 89 yaşında Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılıyor89 yaşında Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılıyor89 yaşında Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılıyor89 yaşında Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılıyor

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