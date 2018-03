Mersin’de yaşayan 89 yaşındaki Türkiye Demiray, Afrin’de zafer kazanan Mehmetçik için şiir yazdı. Türkiye’nin çok güçlü bir ülke olduğunu söyleyen Demiray, "Benim askerlerim zorluklarla savaşırken ben burada nasıl uyurum. Gece gündüz ağlayarak içimden gelen şiirleri yazıyorum. Allah’ın izniyle terörü bitirip Türkiye’ye dönecekler. Bizler de bayrağımızı her tarafa asacağız" dedi.

Mersin’de ismiyle dikkatleri üzerine çeken ve tam bir vatan sevdalısı olan Türkiye teyze, sınır güvenliğini korumak, bölgeyi terörden temizleyerek asıl sahiplerine vermek için Suriye’nin Afrin ilçesine Özgür Suriye Ordusu’yla (ÖSO) birlikte Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatan ve zaferle tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, ‘Mehmetçiğe Selam’ adlı şiir yazdı. Türkiye’nin huzur ve güvenliği için cephelerde mücadele veren Mehmetçik için her gün dua ettiğini belirten Türkiye teyze, “Bazen uyuyamıyorum, ağlıyorum ve istiyorum ki onlara destek olabileyim, bayrağımı takıp elime silah alıp beraber savaşayım istiyorum. Türkiye için, Türk milleti için, Mehmetçik için can vermeye hazırım. Gece gündüz durmadan ben onlara dua ediyorum" diye konuştu.