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8'inci sınıf öğrencisi, Go-kart aracı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 13:23 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesi Beyazıt İlköğretim Okulu 8'inci sınıf öğrencisi Yasin Tukuç (14), yaptığı projeyle su motorundan yıllardır hayalini kurduğu Go-kart yaptı.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesi Beyazıt İlköğretim Okulu 8'inci sınıf öğrencisi Yasin Tukuç (14), yaptığı projeyle su motorundan yıllardır hayalini kurduğu Go-kart yaptı. Beyazıt İlköğretim okulu 8'nci sınıf öğrencesi Yasin Tukuç, 3 arkadaşının da yardımıyla Go-kart araç yapmaya karar verdi. Yıllırdır hayalini kurduğu aracı yapmak için işe koyulan Tukuç. hazırladığı projeleyi sınıf öğretmeni Mehmet Mustafa Güler'e gösterdi. Öğretmeninden de destek alarak projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başlayan Tukuç, ilk olarak aracın motorunu jeneratörden yapmaya karar verdi. Ancak başarılı olamayınca daha sonra su motorundan yaptı. Yıllardır hayalini kurduğu Go-kart aracı yaptığını söyleyen, Tukuç, "Aracı yaptığım için çok mutluyum. Çok zor şartlarda yaptım. Bu çalışmayı yaparken, sınıf arkadaşlarım ve bir makine mühendisinden küçük destekler aldım. Babama böyle bir proje üzerinde çalıştığımı söylediğimde inanamamıştı. Ama ben bunu başardım. Babamın da bana destekleri oldu. Önceleri aracın motorunu jeneratör motoru ile yapmaya karar verdim ama maalesef başarılı olamadım. Daha sonra babamın da yardımı ile su motoruyla denemeye karar verdik ve başardık. Çok güzel bir çalışmaydı. Amacım bundan sonra da bu çalışmaları geliştirip, profesyonel işler yapmak, uçak veya farklı araçlar yapmak istiyorum" dedi.

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