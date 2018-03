9. Alaçatı Ot Festivali’nin teması: ’Kuşkonmaz - Sarmaşık’

Türkiye’nin en önemli festivalleri arasında yerini alan ve İzmir’in Çeşme ilçesinde bu sene 9.’su düzenlenecek olan Alaçatı Ot Festivali’nin bu yılki teması "Kuşkonmaz-Sarmaşık" olarak belirlendi.

Her yıl yenilebilir bir yabani otun tema olarak belirlendiği Alaçatı Ot Festivali’nde yapılan söyleşilerde, tema olarak belirlenen otun faydaları, toplama şekli anlatıldığı gibi, düzenlenen atölyelerde de pişirme teknikleri uygulamalı olarak gösteriliyor.

Bu yılın teması olarak belirlenen, ılıman iklimlerin bitkilerinden biri olan kuşkonmaz, yabani doğada kendiliğinden ortaya çıkabileceği gibi özel olarak da yetiştirilebilmektedir. Herhangi bir kuşun üzerinde duramayacak kadar hassas olan kuşkonmaz bitkisi, estetik bir görünümü olduğu kadar lezzetli bir tada da sahip. Kuşkonmaz, doğadan toplanabildiği gibi, Çeşme ve Alaçatı pazarlarındaki tezgahlardan da Şubat - Nisan ayları arasında satın alınabiliyor. ?

Tilki kuyruğu, tilkişen, kedirgen gibi pek çok yöresel ismi bulunan yabani kuşkonmaz bitkisinin bazı bölgelerde tatlı sarmaşık adını aldığı bilinmektedir. Acı sarmaşık ile de sıklıkla karıştırılmaktadır. Mutfaklarda hemen her bölgede yerini almış olan kuşkonmaz, ve yabani kuşkonmaz farklı pişirme teknikleriyle tüketilmektedir. Ekşili salataları, balık ve kırmızı et yanında servis edilmesi, yalnızca yağ içinde salçayla beraber kavrulması ya da kavrularak içine yumurta kırılması kullanım alanlarından birkaçıdır. Acı sarmaşıkla birlikte toplanıp satılan ve birlikte tüketilen yabani kuşkonmazı ve acı sarmaşığı kullanırken bıçak kullanılmaması gerektiğini unutulmamalıdır.

Yeterli ışığı alması durumunda 1,5 metreye kadar ulaşabilen kuşkonmaz, aynı zamanda etkileyici bir içeriğe sahiptir. Düşük kalorisi ve lifli yapısıyla yiyen kişinin rahatlıkla sağlığını korumasını sağlar. Bu nedenle, diyet yapan hemen herkes kuşkonmaza listesinde yer vermektedir.

Oldukça köklü bir geçmişi olan kuşkonmaz bitkisinin Eski Yunan mitolojisinde pek çok resimde yer aldığı bilinmektedir. Yunan tarihinde kutsal kabul edilen bitkinin tarımı yapılan türünün bilimsel adı Asparagus officinalis‘dir. Asya ve Doğu Akdeniz’de de aynı dönemlerde sıklıkla yetiştirilen bitki, sağlık bitkisi olarak bilinmektedir. Geleneksel tıpta kullanılan bir bitki olup, hekimlerin sık sık başvurduğu doğal bitkilerden biridir.