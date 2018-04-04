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9. Arapça Yarışmaları Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 15:10 | Son Güncelleme

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Türkiye genelinde düzenlenen Arapça yarışmalarının dokuzuncusu bu yıl Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlendi.İl finali programına; Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Bat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Türkiye genelinde düzenlenen Arapça yarışmalarının dokuzuncusu bu yıl Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlendi.
İl finali programına; Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Bat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Bilecik genelinde dört İmam-Hatip ortaokulunun katıldığı yarışma üç kategoride değerlendirildi. Yapılan yarışmanın jüri üyeliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyeleri Avnullah Enes Ateş, Elif Gül Gokhan, Menekşe Filiz Yıldırım, Gölpazarı İlçe Müftüsü Harun Aydoğdu ve Osmaneli ilçe Müftüsü Sadık Erenbaş tarafından yapıldı.
Yarışma öncesi bir konuşma yapan Okul Müdürü Duran Boran “İmam hatip ortaokullarında zorunlu dersler arasında yer alan Arapçanın Kur’an-ı Kerim dili olması, İslami kaynaklar açısından temel teşkil etmesi ve kullanımı yaygın bir dil olması sebebiyle sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler aracılığıyla öğretimini desteklemek, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Arapça yarışmalarının tertip edildiğini söyledi. Okul Müdürü Boran yarışmacı öğrencilere başarılar dileyerek sözlerine son verdi”
Yarışmanın “Çocuk Şarkıları” kategorisinde dört okul yarıştı. Birinciliği Bozüyük Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu elde ederken, “Şiir Okuma” yarışmasında Bilecik Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu, “Tiyatro” yarışmasında ise ev sahibi Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu. Renkli görüntülere sahne olan yarışma katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut ekinci tarafında çeşitli hediyeler verildi.
Düzenlenen yarışma sonunda bütün katılımcılara Osmaneli Belediyesi tarafından İçmeler Tesislerinde yemek ikramında bulunuldu.

9. Arapça Yarışmaları Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı

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9. Arapça Yarışmaları Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı

9. Arapça Yarışmaları Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı
2 / 7

9. Arapça Yarışmaları Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı

9. Arapça Yarışmaları Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı
3 / 7

9. Arapça Yarışmaları Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı

9. Arapça Yarışmaları Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı
4 / 7

9. Arapça Yarışmaları Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı

9. Arapça Yarışmaları Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı
5 / 7

9. Arapça Yarışmaları Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı

9. Arapça Yarışmaları Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı
6 / 7

9. Arapça Yarışmaları Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı

9. Arapça Yarışmaları Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı
7 / 7

9. Arapça Yarışmaları Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı

9. Arapça Yarışmaları Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı
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