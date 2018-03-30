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9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 21:47 | Son Güncelleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de 9 astsubay gözaltına alındı.

9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 9 astsubayın gözaltına alınması talimatına istinaden Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır FETÖ astsubay

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
kendinden olmayan herkesi fötöcü diye alıyor
@kuntay1975 fötöcüler yakalandıkça birilerinin biryerlerini acıtıyor.
@s.hazir fetoya enbuyuk destegi veren,her turlu imkani saglayan tum siyasi ve burokratlar ne zaman ortaya cikarilacak!!!
@kuntay1975 o açtıranlar eskiden fetöye düşmanken şimdi fetönün hainliği ortaya çıkınca fetöcülere sahip çıkıyorlar kardeşim
Bırakın yarısı savaşta olan TSK ile uğraşmayı ve yıpratmayı da AKP içindeki FETÖ nün siyasi yapılanmasını açığa çıkarın.
OHAL 3 aylık uzatması 18 Nisanda. Yaklaşıyor ya, OHAL'e de mazeret lazım. Uzatmaya kadar "FETÖ tutuklamaları" artar.
Generaller bile gitti siyasi ayaktan bir tek milletvekili bile yok. Bakan dan vazgeçtik.
Akitlere aynen şöyle diyorum kim fetosa hocam dediyse kim kasila kasila poz vermişse kim fetosu övmüşse taaaaa diyorum kuduruyorlar yandas yazar dilipak FETO bakanlar kurulunda dedi.. az demiş alayı fetocu
suyun başına bakın siyasi ayakkk
ÖSO KİMDİR.T.C VATANDAŞIMIDIR.ÖSO HANGİ T.C KANUNA GÖRE KURULMUŞTUR.ÖSO SURİYE NİN ORDUSU İSE ESADIN BUNDAN HABERİ VARMIDIR.BU REZİL,EŞKİYA TAKIMI KİMİN ADAMIDIR.TSK KUVVETLERİ YIKILIP YERİNE BU ORDUMU KURULACAKTIR.
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