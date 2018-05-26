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9. Ataşehir Belediyesi Çevre Ödülleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 09:59 | Son Güncelleme

9. Ataşehir Belediyesi Çevre Ödülleri

İSTANBUL (AA) - Geleneksel hale gelen 9. Ataşehir Belediyesi Çevre Ödülleri sahiplerini buldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Saffet Kültür Merkezi Halit Akçatepe Salonu'nda gerçekleştirilen törende, yıl boyunca yapılan "9. Geleneksel Maket Yarışması", "E-atık Toplama Yarışması", "Atık Pil Toplama Yarışması" ve "Anaokulları Atık Toplama Yarışması"nı kazanan okullar açıklandı.

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile TAP Derneği'nin "Geleceğim için atık pil toplar mısın?" sloganıyla ile bu yıl anaokulları arasında başlattığı "Anaokulları Atık Pil Toplama Yarışması"nda, Ata Anaokulu birinci, Denizatı Anaokulu ikinci, Çağrıbey Anaokulu ise üçüncü oldu.

İlçedeki tüm okullarda öğrencilere atık pil toplama bilinci aşılamak amacıyla düzenlenen "Atık Pil Toplama Yarışması"nda Bahçeşehir Koleji birinci, Cemile Besler İlkokulu ikinci, Ata İlkokulu ise üçüncü oldu.

"E-atık Toplama Yarışması"nda da ilkokul ve ortaokullarda Cemile Besler, Ali Fuat Cebesoy, Kalev ilkokulları ile Amerikan Kültür Koleji, Ali İhsan Hayırlıoğlu ve Bahçeşehir Koleji ortaokulları dereceye girdi.

"9. Geleneksel Maket Yarışması"nda ise ilkokul kategorisinde, Ali Fuat Cebesoy, Kayışdağı Arif Paşa, Kadriye Faik Koparan ile Ata ilkokulları, ortaokul kategorisinde ise Celal Yardımcı, Yenisahra Öğretmen Nuriye Duriye Endüstri, İhsan Kurşunoğlu ve Piri Reis ortaokulları ödüle layık görüldü.

Törende, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Hışman, Sadi Özata ve diğer yetkililer, kazananlara ödüllerini takdim etti.

Yarışmada dereceye girenlere, her 250 kilogram atık pile karşılık bir tablet verildi. Ayrıca yıl boyunca topladıkları atık pilleri teslim eden öğrenciler, tablet, gitar, scooter, paten, mısır patlama makinesi ve kulaklık gibi hediyelerin sahibi oldu.

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