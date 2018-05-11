HABER

9. Beyoğlu Kültürlerarası Sanat Diyalogları Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 23:32 | Son Güncelleme

9. Beyoğlu Kültürlerarası Sanat Diyalogları Festivali başladı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi tarafından 9.'su düzenlenen Beyoğlu Kültürlerarası Sanat Diyalogları Festivali başladı.

Taksim Meydanı'nda düzenlenen festivalin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu'nun bir kervansaray olduğunu söyledi.

Beyoğlu'nda farklı dil, din ve kültürlerin olduğunu belirten Demircan, ''Tarihin bütün döneminde burada her medeniyet var olmuştur. Her medeniyet burada var olmaya çalışmıştır. Çünkü burası dünyanın köprüsü. Bu topraklar herkesin aşk ile baktığı, sahip olmak istediği, etkin olmak istediği topraklardır. Zaten gücümüz de buradan geliyor.'' dedi.

Brezilya Başkonsolosu Paulo Roberto Franca ise, açılışta olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, ''Brezilya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında dostluk ve ticaret antlaşmasının imzalanışının 160'ıncı yılındayız. Bu anlaşma Brezilya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin resmi başlangıcıdır. Bu tür kültürel etkinlikler aramızdaki bağın güçlendirmesi için harika fırsatlar sunmaktadır.'' ifadelerini kullandı.

Tunus'tan Romanya'ya, Endonezya’dan Makedonya’ya kadar 8 ülkeden çok sayıda sanatçıyı Beyoğlu'nda bir araya getirecek festival 13 Mayıs'a kadar devam edecek.

Açılışa Fas Başkonsolosu Mhammed Ifriquine'nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

70 üniversiteli berberi şikayet etti!70 üniversiteli berberi şikayet etti!
'Tamam'dan sonra şimdi de 'sıkıldık!''Tamam'dan sonra şimdi de 'sıkıldık!'
Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardıElif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
9. Beyoğlu Kültürlerarası Sanat Diyalogları Festivali

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca olaylar çıktı

Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca olaylar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneler günü mesajları 2018 - Anneler için söylenmiş en meşhur güzel sözler

Anneler günü mesajları 2018 - Anneler için söylenmiş en meşhur güzel sözler

Erzincan'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Erzincan'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.