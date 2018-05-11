9. Beyoğlu Kültürlerarası Sanat Diyalogları Festivali başladı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi tarafından 9.'su düzenlenen Beyoğlu Kültürlerarası Sanat Diyalogları Festivali başladı.

Taksim Meydanı'nda düzenlenen festivalin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu'nun bir kervansaray olduğunu söyledi.

Beyoğlu'nda farklı dil, din ve kültürlerin olduğunu belirten Demircan, ''Tarihin bütün döneminde burada her medeniyet var olmuştur. Her medeniyet burada var olmaya çalışmıştır. Çünkü burası dünyanın köprüsü. Bu topraklar herkesin aşk ile baktığı, sahip olmak istediği, etkin olmak istediği topraklardır. Zaten gücümüz de buradan geliyor.'' dedi.

Brezilya Başkonsolosu Paulo Roberto Franca ise, açılışta olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, ''Brezilya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında dostluk ve ticaret antlaşmasının imzalanışının 160'ıncı yılındayız. Bu anlaşma Brezilya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin resmi başlangıcıdır. Bu tür kültürel etkinlikler aramızdaki bağın güçlendirmesi için harika fırsatlar sunmaktadır.'' ifadelerini kullandı.

Tunus'tan Romanya'ya, Endonezya’dan Makedonya’ya kadar 8 ülkeden çok sayıda sanatçıyı Beyoğlu'nda bir araya getirecek festival 13 Mayıs'a kadar devam edecek.

Açılışa Fas Başkonsolosu Mhammed Ifriquine'nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

