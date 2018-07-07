'9 bin personel ihraç edildi' iddiası, Resmi Gazete'yi kilitledi!

Türkiye, Başbakan Binali Yıldırım'ın sinyalini verdiği KHK'lara kilitlendi. KHK ile Emniyet ve TSK'da FETÖ ile irtibatı tespit edilen kamu personeli ihraç edileceği belirtiliyor.

SİTE KİLİTLENDİ

Öte yandan yayımlanması beklenen KHK nedeniyle Resmi Gazete'nin sitesi kilitlendi.

