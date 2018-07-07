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'9 bin personel ihraç edildi' iddiası, Resmi Gazete'yi kilitledi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 01:08 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım'ın sinyalini verdiği ve bu gece yarısı yayınlanması beklenen 700 nolu KHK'ya ilişkin, '9103 kamu personelinin meslekten ihraç edildi' iddiası öne sürüldü. Yayımlanması beklenen KHK nedeniyle Resmi Gazete'nin sitesi kilitlendi.

'9 bin personel ihraç edildi' iddiası, Resmi Gazete'yi kilitledi!

Türkiye, Başbakan Binali Yıldırım'ın sinyalini verdiği KHK'lara kilitlendi. KHK ile Emniyet ve TSK'da FETÖ ile irtibatı tespit edilen kamu personeli ihraç edileceği belirtiliyor.

SİTE KİLİTLENDİ

Öte yandan yayımlanması beklenen KHK nedeniyle Resmi Gazete'nin sitesi kilitlendi.

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