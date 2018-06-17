Başbakan Binali Yıldırım, 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in vefatının üçüncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde ülkemizin dünyayla bütünleşmesine, değişim ve dönüşümüne yönelik büyük hizmetlerde bulunmuştur." ifadesini kullandı.
Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Demirel'in Türkiye'nin daha demokratik ve modern bir yapıya kavuşması yolunda üstlendiği sorumluluklarla hatırlanacak önemli bir devlet adamı olduğunu belirten Yıldırım, "Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde ülkemizin dünyayla bütünleşmesine, değişim ve dönüşümüne yönelik büyük hizmetlerde bulunmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan Yıldırım, Demirel'i rahmetle andı.
Muharrem İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi TÜRGEV yöneticisi çıktı
Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim sorununda tarihi anlaşma imzalandı
E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu
CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu
Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp
Kastamonu'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum