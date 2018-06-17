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9. Cumhurbaşkanı Demirel'in vefatının üçüncü yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 15:12 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: - "Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde ülkemizin dünyayla bütünleşmesine, değişim ve dönüşümüne yönelik büyük hizmetlerde bulunmuştur"

Başbakan Binali Yıldırım, 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in vefatının üçüncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde ülkemizin dünyayla bütünleşmesine, değişim ve dönüşümüne yönelik büyük hizmetlerde bulunmuştur." ifadesini kullandı.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 3. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirel'in Türkiye'nin daha demokratik ve modern bir yapıya kavuşması yolunda üstlendiği sorumluluklarla hatırlanacak önemli bir devlet adamı olduğunu belirten Yıldırım, "Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde ülkemizin dünyayla bütünleşmesine, değişim ve dönüşümüne yönelik büyük hizmetlerde bulunmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, Demirel'i rahmetle andı.

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Başbakan Binali Yıldırım Başbakanlık Basın Müşavirliği Süleyman Demirel

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