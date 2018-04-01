9 Eylül Meydanı çok beğenildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yer altına tramvayın enerjisini sağlayacak trafoyu yerleştirdiği 9 Eylül Meydanı’nın üstünü de yepyeni bir görünüme kavuşturdu. Renkli çalılar, gece ışıklandırmaları, ses ve su yansıtmalarıyla bambaşka görünüme kavuşan meydan, herkesin beğenisini kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin hareketli noktalarını estetik bir hale getirerek yeniden renklendirmeye devam ediyor. Son olarak halk arasında "Basmane Meydanı" olarak da bilinen 9 Eylül Meydanı’nı yenileyerek, hem görsel hem de işitsel estetik katan Büyükşehir ekipleri, meydan kavramına da yeni bir boyut getirdi. İzmirliler, bu meydanı çok sevdi.

İzmir Marşı ve suyun dansı

Çim zemin ve dekoratif öğelerle yepyeni bir görünüme kavuşturulan 9 Eylül Meydanı, kente gelen misafirleri İzmir’e yakışır bir biçimde karşılıyor. Kültürpark’ın 9 Eylül Kapısı karşısında bulunan 4 bin metrekarelik meydanın çevresine, 5 bin adet çalı diken İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alanda bulunan eski havuzu kaldırarak yerine ışık, ses ve yansıma özelliklerine sahip kuru süs havuzu yaptı. Yenilikçi tasarımıyla insanların ilgisini çekmeyi başaran Basmane Meydanı, hoparlörden yankılanan İzmir Marşı eşliğinde su efektlerinin de hareket etmesiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, gece görselliğinin artırılması için yeni aydınlatma elemanlarıyla donattığı meydanın altına da, Konak Tramvayı’nda Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasındaki hattın enerjisini sağlayacak bir trafo yerleştirdi.