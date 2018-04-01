HABER

9 Eylül Meydanı çok beğenildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yer altına tramvayın enerjisini sağlayacak trafoyu yerleştirdiği 9 Eylül Meydanı’nın üstünü de yepyeni bir görünüme kavuşturdu.

9 Eylül Meydanı çok beğenildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yer altına tramvayın enerjisini sağlayacak trafoyu yerleştirdiği 9 Eylül Meydanı’nın üstünü de yepyeni bir görünüme kavuşturdu. Renkli çalılar, gece ışıklandırmaları, ses ve su yansıtmalarıyla bambaşka görünüme kavuşan meydan, herkesin beğenisini kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin hareketli noktalarını estetik bir hale getirerek yeniden renklendirmeye devam ediyor. Son olarak halk arasında "Basmane Meydanı" olarak da bilinen 9 Eylül Meydanı’nı yenileyerek, hem görsel hem de işitsel estetik katan Büyükşehir ekipleri, meydan kavramına da yeni bir boyut getirdi. İzmirliler, bu meydanı çok sevdi.

İzmir Marşı ve suyun dansı
Çim zemin ve dekoratif öğelerle yepyeni bir görünüme kavuşturulan 9 Eylül Meydanı, kente gelen misafirleri İzmir’e yakışır bir biçimde karşılıyor. Kültürpark’ın 9 Eylül Kapısı karşısında bulunan 4 bin metrekarelik meydanın çevresine, 5 bin adet çalı diken İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alanda bulunan eski havuzu kaldırarak yerine ışık, ses ve yansıma özelliklerine sahip kuru süs havuzu yaptı. Yenilikçi tasarımıyla insanların ilgisini çekmeyi başaran Basmane Meydanı, hoparlörden yankılanan İzmir Marşı eşliğinde su efektlerinin de hareket etmesiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, gece görselliğinin artırılması için yeni aydınlatma elemanlarıyla donattığı meydanın altına da, Konak Tramvayı’nda Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasındaki hattın enerjisini sağlayacak bir trafo yerleştirdi.

9 Eylül Meydanı çok beğenildi

FETÖ'de 5 kademeli yeni yapıFETÖ'de 5 kademeli yeni yapı
Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!
Kilis'te askeri hareketlilik!Kilis'te askeri hareketlilik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Siirt'ten acı haber: Yaralı asker şehit oldu

Son dakika! Siirt'ten acı haber: Yaralı asker şehit oldu

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Gören bir kere daha baktı! 280 tekerlekli dev tır büyük ilgi çekti!

Gören bir kere daha baktı! 280 tekerlekli dev tır büyük ilgi çekti!

Günlük burç yorumları 1 Nisan: Yeni ayın ilk günü ve Nisan ayı için burç yorumları (İrem Su'dan günlük burç yorumları)

Günlük burç yorumları 1 Nisan: Yeni ayın ilk günü ve Nisan ayı için burç yorumları (İrem Su'dan günlük burç yorumları)

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini: Yağmur, fırtına aynı anda geliyor! Son birkaç saat...

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini: Yağmur, fırtına aynı anda geliyor! Son birkaç saat...

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.