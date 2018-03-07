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9 FETÖ sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 19:21 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini ablukaya almaya çalıştıkları öne sürülen ve aralarında rütbeli eski askerlerin de bulunduğu 89'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davada, 9 sanığın "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valilik Binası'nı ablukaya almaya çalıştıkları iddia edilen, rütbeli eski askerlerin de aralarında yer aldığı 89'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı, 9 sanığın "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliyedeki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek'in Konya Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli'nin Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin'in Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, Başbakanlık adına avukat Burcu Nur Çağlayan, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Duruşmada, ek ifadeleri alınan sanıkların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını okudu.

FETÖ'nün amaç ve yöntemlerine yer verilen mütalaada, gizliliğe önem veren örgütün bu amaçla şifreli haberleşme programlarını kullandığı ve mensuplarını devletin kritik kurumlarına yerleştirmek amacıyla farklı yollara başvurduğu belirtildi.

Sanık ifadeleri ile tanık ve gizli tanık beyanlarına değinilen mütalaada, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Siirt Valiliğini işgal etmeye çalıştığı kaydedildi.

Tutuklu 9 sanık hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, "mahrem sorumluları" Siirt Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken ihraç edilen tutuklu sanık Doç. Dr. Mehmet Akbulak ve eski öğretmen Oğuzhan Tezcan ile eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı Tabur Komutanı yarbay Coşkun Kargın, eski Harekat ve Eğitim Şube Müdürü yüzbaşı Serdar Hacısalihoğlu ve eski Lojistik Şube Müdürü yüzbaşı Erdem Barışık'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşmaya, cumhuriyet savcısının mütalaasıyla yarın devam edilecek.

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