9 ilde yasadışı bahis operasyonu: 100 gözaltı

Adana Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bin polisin katıldığı operasyonda, Adana, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya'da 140 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapan ekipler, çoğu kadın 100 kişiyi gözaltına aldı.
15,5 MİLYON KAÇIRILMAK İSTENDİ
Şüphelilerin gözaltına alınamasının ardından, bahis çetesinin diğer üyeleri farklı bankalarda bulunan 15,5 milyon lirayı hesaplardan çekerek İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçırmak istedi. Gözaltına alınan bir çete üyesinin üzerinden çıkan 500 bin lira nakit paraya da polis el koydu. Ayrıca evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para ele geçilirdi.
HESABINI KULLANDIRANLARA AYLIK
Çete liderlerinin ayrıca yasadışı bahis oynatarak elde ettikleri paraları yatırmak için hesaplarını kullandıkları kişilere aylık 2 bin 500 lira ücret verdikleri de ortaya çıktı. Para transferlerinin dikkat çekmemesi için farklı sektörlerde 73 ayrı şirket kurdurtan bahis çetesinin bu kişilere de kazançtan prim ve aylık 3 bin lira ücret verdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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