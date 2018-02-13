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9 ilde yasadışı bahis operasyonu: 100 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 13:47 | Son Güncelleme

Adana merkezli 9 ilde, internet ortamından yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda çoğu kadın, 100 kişi gözaltına alındı. Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya olmak üzere Hong Kong, Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya, Taylan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Gürcistan, Belçika, Afrika ve Estonya uzantılı bu sitelerde oyun oynatanların, milyonlarca liralık para trafiğini de yönettikleri ortaya çıktı.

Adana Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bin polisin katıldığı operasyonda, Adana, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya'da 140 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapan ekipler, çoğu kadın 100 kişiyi gözaltına aldı.

15,5 MİLYON KAÇIRILMAK İSTENDİ

Şüphelilerin gözaltına alınamasının ardından, bahis çetesinin diğer üyeleri farklı bankalarda bulunan 15,5 milyon lirayı hesaplardan çekerek İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçırmak istedi. Gözaltına alınan bir çete üyesinin üzerinden çıkan 500 bin lira nakit paraya da polis el koydu. Ayrıca evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para ele geçilirdi.

HESABINI KULLANDIRANLARA AYLIK

Çete liderlerinin ayrıca yasadışı bahis oynatarak elde ettikleri paraları yatırmak için hesaplarını kullandıkları kişilere aylık 2 bin 500 lira ücret verdikleri de ortaya çıktı. Para transferlerinin dikkat çekmemesi için farklı sektörlerde 73 ayrı şirket kurdurtan bahis çetesinin bu kişilere de kazançtan prim ve aylık 3 bin lira ücret verdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
bahis adana

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Sakın serbest bırakmayın bunları, tekrar örgütleniyorlar. Gece gündüz demeden ihbar ediyorum yeni site açıyorlar, telefonlara günde 3/5 tane sms gönderiyorlar, defalarca beni rahatsız etmeyin dememe rağmen sürekli sms yolluyorlar. Kıbrıs cep telefonları kullanıyorlar.
Demek sende oymaşsin ki sms geliyor:)
sadece vergi vermedikleri için sorun bu yoksa vatandaşı soymuş soğana çevirmişler önemi yok , ihbarsız yakalanma işi çok zor
Adana,şaşırdık mı?
adanaya bak yasa dışı işlerde uluslararası bir boyut kazandı
adana adı yeter
iddaa bu oranlarla oooo ? oda soyguncukuk buda
tabiki olur bizim bahis te bi maç 1.02 bile var ya insan o oranı koyarken bile utanır yasa dışı bahisler de düşük oranlar yok bizim türkiyede var 1.02 1.05 1.10 bahisler ı nedir ya ve en az 3 maç oynama zorunluluğu yasal bahiste aynı yasa dışı olan bahisle oranları şartları olsun zaten otomatik olarak millet yasa dışı bağışı bırakır sorun ortadan kalkar
BUNLARA UFAK BİR İDARİ PARA CEZASIYLA SERBEST OYUNA DEVAM.
yalan olmasın bana da geçen 3milyar geldi allahtan bankamatik yakın koydum parayı cebim de inanın ki 15tl vardı allahım teşekkürler
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