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9 kırsal mahallenin içme suyu sorunu çözüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 15:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, merkez ilçelere bağlı 9 kırsal mahallede suya erişemeyen vatandaşların su sorununu çözdü.

9 kırsal mahallenin içme suyu sorunu çözüldü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, merkez ilçelere bağlı 9 kırsal mahallede suya erişemeyen vatandaşların su sorununu çözdü. Sözleşme bedeli 1 milyon 319 bin TL olan çalışma kapsamında 10 bin metre içme suyu şebekesi döşendi, depo inşa edildi, enerji nakil hatları kuruldu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların içme suyu sorunlarını çözmeye devam ediyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü, “Diyarbakır İli Merkez İlçe ve Kırsal Mahallelerinde Enerji Nakil Hatları, Pompa ve İçme Suyu Tesisi Yapımı İşi” kapsamında yürüttüğü proje ile 9 kırsal mahallenin içme suyu sorunu çözdü.
2017 yılının eylül ayında başlatılan ve sözleşme bedeli 1 milyon 319 bin TL olan projede Diski Genel Müdürlüğü, Sur ilçesine bağlı Hızırilyas, Nefirtaş ve Özerkli, Hazro ilçesine bağlı Bağyurdu ile Sarıçanak, Ergani ilçesine bağlı Doğanköy, Bağlar ilçesine bağlı Yeşildallı ve Silvan ilçesine bağlı İncesu mahalleleri yürütülen çalışmalarla içme suyu tesisleri inşa edilerek vatandaşlara sağlıklı içme suyu vermeye başladı.

10 bin metre şebeke döşendi
Çalışma kapsamında mahallelerde eskimiş şebeke hatları iptal edilerek yerine modern, sağlıklı şebekeler döşendi. 9 mahallede toplam 10 bin metre içme suyu şebekesi döşendi. 7 adet enerji nakil hattı kurulumu yapıldı. Mevcut sondaj kuyularının bulunduğu noktalarda 5 adet dalgıç pompası yerleştirildi. Sur ilçesine bağlı Hızırilyas Mahallesi’nde 50 metreküplük 15 metre yüksekliğinde ayaklı su deposu inşa edildi.

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