HABER

9 köy, kayıp Salih'i arıyor (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 19:03 | Son Güncelleme

VALİLİK AÇIKLADI Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde pazar günü kaybolan ve bugün saat 18.00'de bulunan Salih Oral ile ilgili Siirt Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı.

9 köy, kayıp Salih'i arıyor (3)

VALİLİK AÇIKLADI
Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde pazar günü kaybolan ve bugün saat 18.00'de bulunan Salih Oral ile ilgili Siirt Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgiler verildi:
"Pervari ilçesi Güleçler Köyü mülki sınırları içerisinde ikamet edan Salih Oral (15 yaşında) isimli çocuk 01 Temmuz 2018 günü saat 17.00 sıralarında eve dönmemesi sonucu ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulmuştur. Pervari ilçemiz Güleçler köyünde ikamet eden 15 yaşındaki M. Salih Oral, jandarma AFAD Güvenlik korucuları ve vatandaşların 4 günlük yoğun arama sonucunda saat 18.00'de sağ olarak köyün üst bölgesinde bulunmuştur. Kayıp çocuk Salih Oral ile ilgili olarak Siirt İl Jandarma Komutanlığı iz takip köpeği ve sorumlusu, Pervari Asyş. Komutanlığı 3 Asyş. Komd. Timi (37 personel), Merkez J.Krk.K.lığından 2 JİG Timi, 2 Adet Uçan Göz (Drone), 50 güvenlik korucusu ve köy halkından yaklaşık 100 kişi ile Siirt İl AFAD Müdürlüğü ekipleri arama faaliyetine dahil olarak kayıp çocuk Salih Ural sağ olarak bulunmuştur. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kayıp çocuk Salih Oral tedavi altına alınmıştır."
Bu arada Pervari Kaymakamı Hakan Şeker, arama çalışmalarına bizzat katılarak, çalışmaları yönetti. Akşam saatlerinde bulunan Salih Oral, getirildiği köyde Kaymakam Şeker'in ellerini öperek sarıldı. Kaymakam Şeker, Salih Oral'ın bulunmasıyla ilgili yaptığı kısa konuşmada, arama çalışmalarına katılan güvenlik güçleri ve köylülere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

9 köy, kayıp Salih'i arıyor (3)9 köy, kayıp Salih'i arıyor (3)9 köy, kayıp Salih'i arıyor (3)

PARTNERKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyorduKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyordu
Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında?Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında?
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısıEdirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş kabine açıklaması: Yer almam söz konusu değil

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş kabine açıklaması: Yer almam söz konusu değil

Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında?

Berna Laçin kimdir, nerelidir, aslen nerelidir, kaç yaşında?

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.