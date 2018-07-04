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9 köy, kayıp Salih'i arıyor (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 21:40 | Son Güncelleme

VALİLİK AÇIKLADI Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde pazar günü kaybolan ve bugün saat 18.00'de bulunan Salih Oral ile ilgili Siirt Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı.

VALİLİK AÇIKLADI

Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde pazar günü kaybolan ve bugün saat 18.00'de bulunan Salih Oral ile ilgili Siirt Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Pervari ilçesi Güleçler Köyü mülki sınırları içerisinde ikamet edan Salih Oral (15 yaşında) isimli çocuk 01 Temmuz 2018 günü saat 17.00 sıralarında eve dönmemesi sonucu ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulmuştur. Pervari ilçemiz Güleçler köyünde ikamet eden 15 yaşındaki M. Salih Oral, jandarma AFAD Güvenlik korucuları ve vatandaşların 4 günlük yoğun arama sonucunda saat 18.00'de sağ olarak köyün üst bölgesinde bulunmuştur. Kayıp çocuk Salih Oral ile ilgili olarak Siirt İl Jandarma Komutanlığı iz takip köpeği ve sorumlusu, Pervari Asyş. Komutanlığı 3 Asyş. Komd. Timi (37 personel), Merkez J.Krk.K.lığından 2 JİG Timi, 2 Adet Uçan Göz (Drone), 50 güvenlik korucusu ve köy halkından yaklaşık 100 kişi ile Siirt İl AFAD Müdürlüğü ekipleri arama faaliyetine dahil olarak kayıp çocuk Salih Ural sağ olarak bulunmuştur. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kayıp çocuk Salih Oral tedavi altına alınmıştır."

Bu arada Pervari Kaymakamı Hakan Şeker, arama çalışmalarına bizzat katılarak, çalışmaları yönetti. Akşam saatlerinde bulunan Salih Oral, getirildiği köyde Kaymakam Şeker'in ellerini öperek sarıldı. Kaymakam Şeker, Salih Oral'ın bulunmasıyla ilgili yaptığı kısa konuşmada, arama çalışmalarına katılan güvenlik güçleri ve köylülere teşekkür etti.

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